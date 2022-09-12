9, 10 и 11 сентября в Кузбассе проходили выборы по 8 избирательным кампаниям. По итогам трех дней голосования явка составила 60,77 %. Существенных нарушений избирательного законодательства не допущено.

В Новокузнецком и Прокопьевском муниципальных округах жители выбирали советы народных депутатов. Дополнительные выборы также проходили в городах Ленинске-Кузнецком и Новокузнецке, в Промышленновском, Тисульском, Чебулинском и Юргинском муниципальных округах.

«В Кузбассе замещены все 55 депутатских мандатов. При этом 53 мандата замещены кандидатами, выдвинутыми Всероссийской политической партией “Единая Россия”, один мандат – политической партией “ЛДПР”, один – кандидатом от “КПРФ”», – отметила председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова.