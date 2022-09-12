В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе ярче в регионе проходят уроки, викторины, квизы, флешмобы, турслеты, конкурсы рисунков, игровые программы, кинопоказы и экологические акции. Их организуют учреждения образования, культуры и социальной защиты населения.

В Кемерове в рамках фестиваля состоялась выставка графических работ воспитанников Детской школы искусств № 19 «Пушистые жители лесов Кузбасса». Рисунки были созданы в этнографическом музее, где представлена обширная экспозиция, посвященная флоре и фауне родного края. Сотрудники ДШИ № 19 организовали сбор батареек, в пункт приема передано несколько килограммов элементов питания. Культурно-досуговый центр «Пионер» провел для подписчиков группы «ВКонтакте» онлайн-викторину «Энергосбережение – важное умение». Все желающие могли продолжить пословицы и поговорки, посвященные бережливости.

Муниципальные библиотеки принимают активное участие в фестивале. Для ребят проводят выставки, экобеседы и викторины. Особенно популярными стали экочеллендж #Начниссебя в социальных сетях библиотеки им. Н.В. Гоголя и онлайн-круиз «Нужны все на свете» на страницах соцсетей библиотеки «Сибирячок». Множество посетителей собрала книжная выставка-открытие «Мир энергии полон чудес» в библиотеке «Радуга».

В Детском доме № 2 сотрудники Центра развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса провели познавательно-развлекательное мероприятие «ЭкоЗнайка».

Во Дворце культуры «Содружество» ж.р. Кедровка состоялась детская познавательно-игровая программа «Яркий Я».

В Ленинск-Кузнецком краеведческом музее в рамках фестиваля #ВместеЯрче прошел исторический квест «От лучины до лампочки», а также интерактивный лекторий «Да будет свет!». Участники узнали, как выглядели первые осветительные приборы и оценили преимущества использования современной электроэнергии. Кроме того, ребята изготовили фантазийные абажуры из подручных предметов, которые смогли забрать себе на память.

Сотрудники центральной детской библиотеки провели уличную акцию «Горячая лампочка» – горожанам раздавали листовки с информацией о способах экономии электроэнергии и рассказывали о необходимости бережного отношения к природным ресурсам.

Преподаватели детской художественной школы № 4 поделились с учащимися результатами пленэрного проекта «Сибирь необъятная. Легенды Алтая», направленного на формирование экологической культуры и бережного отношения к природе своего родного края.

В пгт Промышленная на площади районного Дворца культуры организовали районный праздник, направленный на популяризацию ресурсосбережения и воспитание бережного отношения к природе. Под хештегом #ВместеЯрче прошли тематические мастер-классы, игровые программы, энерговикторины, акции, уроки по энергосбережению. Также состоялась церемония награждения участников и победителей муниципального творческого конкурса «Энергия будущего», в котором приняли участие более 100 человек.

Фестиваль #ВместеЯрче объединил жителей Яшкинского округа. С участием дошкольников, волонтеров, школьников и сотрудников учреждений культуры энергосбережения и экологии уже проведено более 20 мероприятий. Сельские библиотеки организовали встречи, квесты, уроки энергосбережения, просмотры тематических видеороликов, акции по сбору вторсырья.

Особое внимание жители села уделили экологическому направлению фестиваля. В селе Пача прошел экологический кемпинг «ТрансформациЯ», на котором волонтеры отряда «Рука помощи» очистили берега Томи от мусора. Под лозунгом «Чистый поселок – чистые берега» прошел ряд мероприятий по благоустройству и освобождению территории местных водоемов от мусора.

В настоящее время проходят региональные этапы конкурса среди детей и молодежи на создание официальной песни фестиваля #ВместеЯрче-2022 и конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче. Итоги подведут в конце октября, победителей и призеров ждут ценные призы. Предприятия ТЭК и другие заинтересованные организации планируют Дни открытых дверей, акции, викторины, направленные на популяризацию энергосберегающего образа жизни. В муниципалитетах также пройдут уроки энергосбережения, различные выставки, викторины, акции по сбору вторсырья.