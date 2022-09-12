Международный аэропорт Новокузнецк имени Б.В. Волынова, который участвует в нацпроекте «Производительность труда», к началу нового горнолыжного сезона проведет капитальный ремонт в здании действующего аэровокзала и внедрит бережливые технологии в обслуживание пассажиров.

«Аэропорт в Новокузнецке – ближайший к нашему курорту Шерегеш. В этом зимнем сезоне мы ожидаем кратное увеличение туристического потока. Это приведет к росту пассажиропотока в аэропорту. Модернизация терминала и применение бережливых технологий помогут ускорить обслуживание пассажиров и обеспечат максимальный комфорт», – отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Планируется увеличить до пяти число стоек регистрации пассажиров, также из стерильной зоны начнут работать два выхода на посадку, что позволит в час обслуживать четыре рейса вместо двух. Благодаря перепланировке внутренних помещений терминала мощность в зоне регистрации увеличится с 200 до 250 человек/час, в два раза увеличится пропускная способность в зоне досмотра и на выходе на посадку.

Как участник нацпроекта аэропорт получает господдержку в виде бесплатного экспертного сопровождения проекта по повышению производительности от Регионального центра компетенций (РЦК). Эксперты обучили сотрудников основам бережливого производства, а также провели аудит всей работы аэропорта – от регистрации пассажиров до их посадки в самолет. Обслуживание воздушных судов и их предполетную подготовку благодаря бережливым технологиям уже удалось ускорить почти на четверть. При поддержке РЦК разработаны и внедряются стандарты операционных процедур при посадке на борт и в зоне регистрации, по которым на регистрацию одного пассажира на рейс будет уходить всего не более 60 секунд. Кроме того, рабочие места сотрудников аэропорта оборудованы по системе 5S (один из инструментов бережливого производства), что позволит в максимально короткое время регистрировать пассажиров на рейс и принимать их багаж. Также на постоянной основе проводится анкетирование пассажиров для совершенствования работы аэропорта в целом.

«Изменится конфигурация входной группы, обновится мебель, в бизнес-зале появится шведский стол, в зоне ожидания – дополнительная санитарная комната, на втором этаже – современное уютное кафе», – отметил генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Проведение работ никак не скажется на рейсах. Аэропорт продолжит работать в штатном режиме. Также в планах на 2023 год строительство в Новокузнецке нового пассажирского терминала, его проект уже подготовлен и ожидает положительного заключения Главгосэкспертизы.