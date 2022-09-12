Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Кемерове выездное совещание, посвященное актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.

В совещании приняли участие полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор КуZбасса Сергей Цивилев, главы регионов СФО, представители федеральных министерств и ведомств.

Участники обсудили вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе лесных пожаров и паводков, а также меры по повышению эффективности гражданской обороны в регионах Сибирского федерального округа. Также обсуждена деятельность подразделений Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований.

Соответствующим органам власти даны поручения, направленные на повышение эффективности системы прогнозирования вероятных чрезвычайных ситуаций, планирования и проведения мероприятий по эвакуации населения из зон возможных опасностей. Даны рекомендации по ускорению модернизации региональных автоматизированных систем централизованного оповещения населения.

Кроме того, затронуты вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой и биологическими угрозами в связи с созданием США вокруг России сети биолабораторий.

Рассмотрена также проблематика, связанная с транспортной и промышленной безопасностью.