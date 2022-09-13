В четверг в 18:30 губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответит на вопросы кузбассовцев из социальных сетей. В прямом эфире прозвучат ответы на самые популярные вопросы по пяти темам, выбранным по итогам голосования в Телеграм-канале «Цивилев.live» и на личной странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».
Кузбассовцы могут выбрать вопросы по темам:
– начало отопительного сезона;
– строительство новых дорог;
– благоустройство общественных пространств;
– сельское хозяйство, сбор урожая;
– современное школьное образование (кванториумы, IT-кубы, «Точки роста»);
– уборка территорий, в том числе очистка контейнерных площадок;
– развитие физической культуры и спорта;
– модернизация учреждений культуры;
– поддержка бизнеса;
– патриотическое воспитание детей и молодежи.
Трансляцию можно будет посмотреть в личных аккаунтах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».