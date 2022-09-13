Юбилейный финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходил с 8 по 12 сентября в дистанционно-очном формате. Кузбасс представляли 25 конкурсантов по 16 компетенциям (14 – на очных соревнованиях в Саранске, 11 – дистанционно на площадках Новокузнецкого торгово-экономического техникума и Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства).

По итогам соревнований нацфинала участники из Кузбасса завоевали 9 наград: 1 золотую, 3 серебряные, 1 бронзовую медали и 4 медальона «За профессионализм».

Золотую медаль по компетенции «Геопространственные технологии» завевали Алексей Тепляков и Артем Кузнецов (Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства). В этой же компетенции серебряные медали среди юниоров (14-16 лет) у Марка Кунгурова и Андрея Протасова («Гимназия № 1», Кемерово, «Кванториум 42»), среди юниоров (12–14 лет) серебро получили Семен Нарута и Семен Пель (Мозжухинская школа, «Кванториум 42»).

В компетенции «Ресторанный сервис – Юниоры» учащийся новокузнецкой школы № 110 Вячеслав Третьяков завоевал серебряную медаль. Его земляк, Павел Куприянов, учащийся Новокузнецкого торгово-экономического техникума, получил бронзовую медаль в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования».

Подготовили юниоров: по компетенциям «Геопространственные технологии» и «Преподавание в младших классах» – Кузбасский техникум геодезии, архитектуры и строительства, «Ресторанный сервис» – Новокузнецкий торгово-экономический техникум.

Медальоны «За профессионализм» по компетенциям вручены студенткам Новокузнецкого торгово-экономического техникума Софии Седовой – «Администрирование отеля», Ксении Борисовой – «Визуальный мерчендайзинг», Арине Волковой и Марии Потаповой – «Предпринимательство». В компетенции «Преподавание в младших классах – Юниоры» медальон вручен ученице кемеровского Городского классического лицея Елизавете Шестаковой.

Напомним, в преддверии нацфинала в апреле 2022 года Кузбасс завоевал 35 наград (2 золотые, 10 серебряных, 4 бронзовых медали, 19 медальонов «За профессионализм»), которые вошли в общий медальный зачет региона. В целом на X Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» сборная Кузбасса завоевала 44 награды, заняв 8-е место среди 85 регионов России.