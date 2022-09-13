С 21 по 23 сентября в Кузбассе соберутся более 1,5 тыс. специалистов со всей страны, чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере поддержки семьи и детства, поделиться наработками по данному направлению. В форуме примут участие делегации 75 регионов (43 из них приедут для очного участия, 32 подключатся в формате видеоконференций).

XIII Всероссийский форум «Вместе – ради детей!» посвящен тематике «Доступная и качественная помощь». На повестке – пять ключевых направлений: «Развитие инфраструктуры организаций социального обслуживания с учетом потребностей семей с детьми», «Обеспечение непрерывной реабилитации и абилитации (формирование отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности) детей-инвалидов, в том числе в домашних условиях», «Оказание помощи детям с психоэмоциональной травмой», «Социально-психологическая поддержка несовершеннолетних матерей», «Предупреждение деструктивного поведения в подростковой среде».

Дискуссионные площадки Всероссийского форума «Вместе – ради детей!» будут организованы в Кемерове, Анжеро-Судженске, Белове и Ленинске-Кузнецком. Одним из важнейших событий станет расширенное заседание Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка.

Также на форуме будут работать профессиональные площадки по созданию семейных многофункциональных и микрореабилитационных центров. Отдельная тема мероприятий – создание опорных региональных площадок, оказывающих помощь детям с психоэмоциональными травмами, а также несовершеннолетним мамам. Запланированы публичные лекции, мастер-классы, круглые столы.

Особое место в программе занимает «Социальная неделя регионов», в рамках которой пройдут онлайн-трансляции на интерактивной платформе.