В Новокузнецке состоялось торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Местом для установки выбрали сквер имени маршала Г.К. Жукова. Его капитально отремонтировали, провели благоустройство. Теперь все пространство в этой части города выполнено в едином стиле.

«Сегодняшнее событие — дань уважения тому трудовому подвигу, который новокузнечане совершили в тылу во имя Великой Победы. И дата сегодня особенная — 13 сентября 1945 года за успешное выполнение задания Государственного комитета обороны по обеспечению металлом производства танков, самолетов, вооружений и боеприпасов КМК награжден орденом Кутузова 1 степени. Это была большая редкость, когда военную награду вручали заводу. Но новокузнечане своим самоотверженным трудом заслужили эту честь. Об этом должны знать и помнить все поколения горожан!», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Стелы «Город трудовой доблести» устанавливают во всех городах России, которые по указу президента РФ Владимира Путина удостоены этого почетного звания. Единое требование — стела должна быть выполнена в виде колонны с гербом города, в остальном можно дополнять конструкцию своими символами и формами, которые отражают значимые исторические факты и трудовые подвиги жителей.

Концепцию Новокузнецкой стелы и пространства вокруг разработал местный художник Илья Храбрый. 17-метровая скульптурная композиция с панорамой трудовых подвигов новокузнечан гармонично вписалась в архитектурный стиль центральной части города. Вокруг стелы возведено «кольцо», внутри которого смонтированы светодиодные панели для демонстрации видеоматериалов. Снаружи расположены черно-белые рисунки с сюжетами военных лет. В стеле много металла, который подчеркнет специфику города металлургов.

Рядом со стелой установлена информационная стойка-терминал, где любой желающий, подключившись по QR-коду к виртуальной базе данных Музея Великой Отечественной войны «1418 Дорога памяти», может узнать о своем герое.

По всему периметру сквера установлены парковые торшеры, диваны, пергалы с качелями, урны. На территории смонтирован новый детский городок, стилизованный под общую военно-патриотическую тематику. Обновлено покрытие пешеходных дорожек, установлены точки доступа к беспроводному интернету.

Сквер имени Г.К. Жукова в Новокузнецке будет зоной без алкоголя и курения. За соблюдением этих правил и в целом за порядком на новом городском объекте будут следить с помощью камер видеонаблюдения с высокой четкостью изображения.

Напомним, Новокузнецку звание «Город трудовой доблести» президент РФ Владимир Путин присвоил в 2020 году в числе первых 20 российских городов. Почетного звания удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

В 1942 и 1943 годах Кузнецкий металлургический комбинат выпускал треть всего советского чугуна, четверть стали и металлопроката. Из выплавленного в КуZбассе металла был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк. Половина всех советских боевых самолетов была сделана из кузнецкого алюминия.

Кроме того, что город ковал победу глубоко в тылу, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них не вернулся домой.