Ректор Донбасского государственного технического института Дмитрий Вишневский посетил Кузбасский государственный технический университет. В ходе визита на расширенном Ученом совете ректоры вузов подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках документа предусмотрена совместная научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов вузов, развитие совместных дистанционных форм обучения, курсы повышения квалификации педагогов. Стороны договорились об обмене учебно-методической литературой по горному делу, машиностроению, химическим технологиям.

Дмитрий Вишневский также ознакомился с образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельностью кузбасского университета, посетил ряд ключевых лабораторий вуза, чтобы получить полное представление о научно-техническом потенциале КузГТУ.

Вузы заинтересованы в обмене опытом не только при подготовке специалистов. Будет выработана совместная программа по вопросам патриотического воспитания молодежи и культурного обмена.

В рабочем порядке вузы обсудят дополнительные пункты стратегии дальнейшего взаимодействия.