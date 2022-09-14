В Кузбассе произойдёт цифровая трансформация

Кузбасские информационные системы переведут на платформу «Гостех». Что это значит?

В интервью ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что для развития ИТ-индустрии и цифровой трансформации очень важную роль играет отношение самого руководителя субъекта к этим вопросам.

В Кузбассе на базе регионального центра обработки данных уже подготовлена возможность размещения кластера вычислительных ресурсов платформы «Гостех», применяемых в работе систем с искусственным интеллектом. Работа по переводу региональных информационных систем на «Гостех» начнется в 2023 году.

Фото Татьяны Ананьевой

Отметим, что кузбасский ЦОД функционирует уже почти полгода.

«В Кузбассе реализуются проекты цифровизации в самых разных сферах. Благодаря этому удается решить проблемы, которые копились десятками лет. Сейчас в Кузбассе у всех городов есть цифровые двойники. Это позволило улучшить ситуацию с управлением экономикой региона. При реализации программ цифровизации основная задача — создание площадок и сервисов для жителей и представителей бизнеса, где можно решить проблему, получить услугу, информацию, сэкономив при этом время. Важно, что прежде всего все эти программы направлены на удобство жителей», — заявляет губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Кузбассе региональный центр обработки данных (ЦОД) функционирует уже почти полгода. В одном месте размещены стратегически важные структуры, среди которых региональное министерство цифрового развития и связи, ЦУР Кузбасса, интернет-редакции регионального медиахолдинга «Кузбасс». Здесь расположен инженерный комплекс по управлению всеми информационными и цифровыми процессами региона. Создание ЦОДа с большим запасом мощности позволит повысить эффективность государственного управления, объединить все имеющиеся базы данных и даст положительный экономический эффект от снижения затрат на содержание цифровой инфраструктуры Кузбасса.