По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, в регионе намолочено уже 1 млн 19 тысяч тонн зерна. Обмолочено 315,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (51,3 %).

«Миллион тонн зерна – это гарантия продовольственной обеспеченности нашего региона. А благодаря непрекращающейся работе по вводу в оборот новых земель, применению минеральных удобрений, улучшению качества семян и обновлению техники этого результата удалось добиться, обмолотив лишь половину всех засеянных зерновыми культурами земель. Это значит, что мы обеспечим Кузбасс хлебом с большим запасом, что крайне важно в нынешних экономических условиях», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

С начала уборочной кампании в регионе уже намолочено 417,5 тысячи тонн пшеницы, 266,6 тысячи тонн ячменя, 82 тысячи тонн овса, 150,4 тысячи тонн гороха, а также 68,7 тысячи тонн озимой пшеницы и 30,7 тысячи тонн озимой ржи. Средняя урожайность составляет 32,3 центнера с гектара, что больше уровня прошлого года на 4,3 центнера (2021 год – 28 ц/га).

Самые высокие темпы уборки на данный момент показывают аграрии Гурьевского муниципального округа – там обмолотили 69,7 % всех имеющихся у них полей, они же лидируют по урожайности с показателем 37,6 ц/га. Собранное зерно еще предстоит очистить и просушить. Для этого в регионе подготовлены к работе 327 зерноочистительных сушильных комплексов суточной производительностью 54,2 тыс. тонн зерна.

Кроме зерна, аграрии убирают технические культуры – уже обмолочено более 6,8 тыс. га, в том числе с площади 4,5 тыс. га намолочено 8,6 тыс. тонн маслосемян рапса со средней урожайностью 19,3 ц/га. С площади 3 тыс. га (35,6 %) собрано 68,2 тыс. тонн картофеля, урожайность – 220 ц/га. Овощных культур с 170 га (16,3 %) собрано 5,4 тыс. тонн.

Помимо уборки, ведется работа по посеву озимых культур на урожай 2023 года – посеяно 28,1 тыс. га пшеницы, ржи и сурепицы. Продолжается обработка введенных в прошлом году в оборот невостребованных земель, а также закладка кормов на зимне-стойловый период для сельскохозяйственных животных: заготовлено 103,9 тыс. тонн сена, 294,8 тыс. тонн сенажа и 20 тыс. тонн силоса.