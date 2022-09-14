Выезды врачей в отдаленные сельские территории и малые города организовывают более 36 медицинских организаций региона. В состав «Поездов здоровья» входят специально оборудованные автомобили с лабораториями и диагностическими комплексами.

«Благодаря работе “Поездов здоровья” жители малых населенных пунктов могут пройти комплексное обследование рядом с домом, не выезжая в областные клиники. Это особенно важно для пожилых и маломобильных людей. В этом году “Поезда здоровья” уже побывали в 229 населенных пунктах, их посетили почти 116 тысяч человек, 47 тысяч из которых – дети», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации регионального Минздрава, среди выявленных патологий чаще всего – заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем. Как показывают повторные приемы пациентов, вовремя поставленный диагноз и начатое лечение позволяют значительно улучшить состояние здоровья или полностью избавиться от заболевания.

«Поезда здоровья» продолжают работу. На этой неделе квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом могут получить жители Киселевска и деревень, входящих в состав округа. Прием ведут врачи узких специальностей, которых нет в местных поликлиниках: невролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, офтальмолог, пульмонолог, лор.

График работы и маршруты «Поездов здоровья» опубликованы на сайте Минздрава Кузбасса.