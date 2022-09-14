В рамках федерального проекта «Стань чемпионом» определяется предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта. Участвовать в бесплатном тестировании могут дети от 5,5 до 12,5 лет. Изготовленный в России специальный программно-аппаратный комплекс оценивает физические данные организма, способность переносить нагрузки, быстроту реакции, скоростно-силовые способности, тип темперамента, проводит оценку гибкости суставов, координацию и двигательный контроль. В общей сложности система тестирования оценивает свыше 150 показателей. Проверка занимает до 1,5 часов.

«Уникальный проект “Стань чемпионом” поможет не ошибиться с выбором вида спорта. Одной из главных задач создатели называют внедрение спорта в массы. У детей, занимающихся “своим” видом, не будет пропадать интерес к спорту, а вместе с этим и к здоровому образу жизни. Кром того, тестирование позволяет выявить одаренных детей, станет фундаментом для формирования олимпийского резерва – профессиональных спортсменов, будущих чемпионов. Сейчас центр по поиску потенциальных чемпионов в разных видах спорта работает в Кемерове, планируется открыть их в Таштаголе и Прокопьевске», – отметил министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус.

По итогам комплексного тестирования выдается рекомендация по выбору видов спорта и определяется готовность ребенка к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Тестирование юных кузбассовцев проводится в городе Кемерово на базе Ледового дворца «Кузбасс» по адресу: проспект Притомский, 12, Сектор Д, кабинет 1154. Записаться можно на официальном сайте федерального проекта «Стань чемпионом». Потребуются документы: паспорт родителя или законного представителя, свидетельство о рождении ребенка и справка о состоянии здоровья (срок действия – месяц).