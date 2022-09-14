Уход из жизни Владимира Николаевича Сунгоркина — невосполнимая утрата для близких, коллег, для всего журналистского сообщества. Владимир Николаевич был талантливым журналистом и руководителем, профессионалом высокого уровня, добросовестным и ответственным, душой болеющим за дело, настоящим патриотом. Он воспитал не одно поколение журналистов, всегда делился с коллегами своими знаниями, готов был прийти на помощь в любую минуту.

Светлая память о Владимире Николаевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал, работал с ним, любил и уважал.