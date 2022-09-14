На прием к губернатору Сергею Цивилеву пригласили волонтеров, полицейских и неравнодушных жителей Прокопьевска, которые в течение трех суток искали заблудившихся грибников – 63-летнюю пенсионерку и ее 10-летнего внука. Всего в поисковой операции было задействовано 735 человек, автотехника, вертолет. Волонтеры откликнулись на призыв поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Это называется «своих не бросаем» ни при каких обстоятельствах! Вы – наша гордость, пример всем, как не оставаться равнодушными к чужому горю. Многие после работы вместо отдыха шли на поиски. Только сплоченность и командные действия помогли отыскать женщину и ребенка, спасти им жизни и здоровье. У заблудившихся с собой не было воды, еды, спичек и сотового телефона, а температура ночами опускалась до нуля. Большое спасибо всем, кто принимал участие в поисках», – подчеркнул Сергей Цивилев.

За высочайший профессионализм, самоотверженность и неоценимый личный вклад в организацию поисковых мероприятий без вести пропавших граждан серебряным нагрудным знаком «Кузбасс» награждены сотрудники полиции Евгений Широков и Александр Шахов.

Медалями «За веру и добро» отмечены неравнодушные жители Прокопьевска Алексей Бутузов, Артем Лубенец, Александр Семенихин, Алексей Трухин. Они вызвались помочь в поисках и обнаружили заблудившихся бабушку и внука, объезжая окрестности на личном автотранспорте, в 35 километрах от поселка.

Напомним, 3 сентября пожилая прокопчанка с дочерью и внуком отправились в лес за грибами недалеко от поселка Новостройка. Пенсионерка с мальчиком так увлеклись «тихой охотой», что не заметили, как заблудились. Тропинка, по которой попытались выйти из леса, наоборот, завела глубже в чащу. Две ночи ночевали под деревьями на лежанках из еловых веток, ели орехи, которые собрал мальчик, пили из ручья. На третьи сутки случайно вышли к заброшенной пасеке. Там совсем обессилевшие остались дожидаться помощи, потому что слышали звуки вертолета и машин.