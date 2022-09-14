Губернатор Сергей Цивилев провел рабочую встречу с генеральным директором новокузнецкого аэропорта Кириллом Ермаковым. Обсудили сроки окончания различных этапов работ и планы по развитию воздушной гавани южной агломерации региона.

«Хорошо, что ремонтные работы в терминале и на территории аэропорта никак не отражаются на количестве рейсов, их становится только больше. Это важно для привлечения туристов из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Необходимо, чтобы все основные работы были завершены к началу горнолыжного сезона, чтобы создать максимально удобные и достойные условия для большого потока пассажиров», – подчеркнул Сергей Цивилев.

К новому горнолыжному сезону в новокузнецком аэропорту откроется единственный в России удаленный багажный терминал. Он разместится в комплексе «Belka» на курорте Шерегеш. Пассажиры, прилетающие в аэропорт Новокузнецк, смогут получить свой багаж непосредственно на курорте.

«Это сервисная услуга, которая позволит пассажирам сдать багаж в аэропорту вылета и получить его непосредственно на курорте. При этом комплекс оборудован раздевалками, душевыми, санитарными комнатами и камерами хранения. Это значит, что не обязательно ждать заселения в отель, а можно сразу по приезду вставать на лыжи», – прокомментировал Кирилл Ермаков.

Он также добавил, что накануне сезонного увеличения пассажиропотока, для повышения качества обслуживания и во избежание очередей, в аэропорту проводят ремонт. Количество стоек регистрации будет увеличено до 6, «стерильная зона» увеличится почти в 2 раза, начнут работать 2 выхода на посадку, что позволит в час обслуживать 4 рейса вместо 2.

На совещании обсуждался и вопрос строительства нового терминала. Одновременно с получением разрешительных документов и проработкой инфраструктурных вопросов подключения нового терминала ведется благоустройство привокзальной площади. Работы по укладке тротуарного камня и асфальта завершены на 70 %, сделана наружная система водоотведения. Увеличено количество парковочных мест, запланированы подъезды общественного транспорта. Все работы по благоустройству привокзальной площади планируется завершить так же до начала горнолыжного сезона.

Город, к которому недавно из двух сельских округов перешла территория аэропорта и вокруг него (1647 га), принимает участие в разработке мастер-плана развития приаэропортовой территории и поиске инвесторов по его реализации. Это будет 7 район Новокузнецка, который нужно спроектировать в концепции транспортно-логистического хаба с широким перечнем сервисов для бизнеса, туристов, жителей Новокузнецкой агломерации. Драйвером роста станет расширение границ ТОСЭР в рамках новых границ города.