С февраля видеохостинг распространяет фейковую информацию и деструктивный контент. Эксперты отмечают, что сервис целенаправленно настраивает пользователей против россиян, выводит в рекомендации ненавистнические материалы и блокирует контент с альтернативной точкой зрения.

— Американские власти фактически признали, что выстроили систему, напрямую влияющую на работу рекомендательных алгоритмов соцсетей. Скорее всего, искусственный интеллект действительно определяет посты, которые могут понравиться пользователю, однако у администрации всегда есть возможность повлиять на эту выдачу, — отметил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Пользователи YouTube подвергаются манипуляциям и получают в рекомендациях необъективные видео. Платформа активно вовлекает людей и увеличивает их время пребывания на сайте. Зрителей заманивают на каналы сторонников радикальных идей и публикации ненавистнического контента.

По словам руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Интернета Александра Малькевича, некоторые любопытные пользователи могут просто из интереса попробовать ввести нужную комбинацию в поисковую строку.

— YouTube систематически подсовывает своим пользователям фейки об СВО, изображение трупов и убийств, а также другие жуткие ролики, не заботясь о безопасности своей аудитории, — рассказал специалист.

Россия обязана контролировать соблюдение российского законодательства в сфере ИТ и привлекать иностранные компании к ответственности в случае нарушений. Проблема регулирования рекомендательных сервисов YouTube давно вызывает опасение у российских законодателей.