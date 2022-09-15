Эксперты отмечают, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уделяет особое внимание культурному направлению региона. Доказательством этого стал фестиваль «Сверкающие грани театра», в котором приняли участие 1,5 тысячи артистов и деятелей искусств России и зарубежья. Во время церемонии открытия фестиваля в Кемерове губернатор также сообщил, что по поручению президента Путина в городе строится кластер искусств (один из четырёх в стране).

Губернатор также уделил культуре особое внимание в программной статье о создании и развитии агломераций. Одна из главных задумок – дать каждому жителю возможность развиваться в городе или деревне, где он родился и вырос. А также жить в комфортных условиях. Также население планируется обеспечить и современным экологичным транспортом, возможностью получать качественное образование, медицинские услуги, заниматься спортом и повышать культурный уровень.

Ещё одним событием 2022 года стало открытие обновлённого здания кинотеатра «Коммунар» в Новокузнецке. Теперь в нём находится детский театр кукол «Сказ». В Гурьевске после ремонтно-реставрационных работ открылся краеведческий музей, в Прокопьевске реставрируется драмтеатр, а в 2023 году в Новокузнецке пройдёт первый в России филиал московской «Академии джаза». Власти изначально сырьевого региона сделали ставку на комплексное развитие области.

Специалисты отмечают, что креативная индустрия в российской экономике уже дошла до среднемирового уровня и продолжает расти. Возникает потенциал, используя который губернаторы делают экономику своих регионов более устойчивой к внешним потрясениям, гибкой и многоплановой. Кузбасс стал примером диверсификации экономики и ухода от сырьевой зависимости.

Участник фестиваля народный артист России Дмитрий Харатьян отметил, что Кузбасс становится культурной столицей Сибири. По мнению политолога Олега Матвейчева, для этого действительно есть предпосылки.

— В Кузбассе видны масштабные перемены. Заложено много культурных объектов, создаются условия для подготовки культурных кадров для самого Кузбасса и других сибирских регионов. Губернатор Цивилев – человек деятельный и старается делать то, что объявил, то есть это не просто обещания. Каждый, кто был в Кузбассе пять лет назад и приедет сейчас, удивится, увидев количество строек. Цивилев пришёл, как будто Петр I. Не всем это нравится, потому что они не узнают родной регион – везде что-то строится, делается, проекты, объекты с размахом: тут — курорт мирового значения Шерегеш, а тут — культурный кластер, там — мощнейшие спортивные объекты, а здесь — дороги, промышленные предприятия, — сказал эксперт.

Он добавил, что когда Кузбасс рассматривался как сугубо промышленный регион и образование в нём было связано в основном с заводскими специальностями, ощущалась острая нехватка культурной среды. При Сергее Цивилеве закладываются новые традиции: формирование культурного кластера и проведение международных фестивалей.

Программа фестиваля «Сверкающие грани театра» расписана до 30 октября и включает около 400 событий, в том числе 187 показов спектаклей и 40 мероприятий деловой программы. Своё участие подтвердили коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда, Брянска, Томска, Новосибирска, а также Белоруссии, Казахстана, Чехии и ДНР. Причëм мероприятия пройдут не только в крупнейших городах области, Кемерове и Новокузнецке, но также в Прокопьевске, Киселёвске, Юрге, Калтане, Топках, Таштаголе, Верх-Чебуле, Белово, Мысках, Осинниках, Ижморске.

— Я пока не знакома лично с губернатором Кемеровской области, но хочу поблагодарить его за столь масштабное мероприятие. На самом деле, конечно, нужно выводить фестивали в регионы. Москва и Петербург переполнены разного рода фестивалями, здесь это уже не является гигантским событием, а для региона — очень значимое, так как приедут мастера из разных театров, регионов. Не везде ведь есть собственные театры, поэтому, когда приезжает труппа и показывает искусство высокого уровня, то, конечно, это событие для местной интеллигенции и всех городов. Это будет способствовать консолидированию местной интеллигенции, а элита города обратит внимание на культурное образование детей, подростков, на свои собственные коллективы, — отметила первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко

Кинорежиссёр, народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев также приветствует проведение в субъектах РФ своих крупных мероприятий, которые соответствуют установкам руководства страны, направлены на культурное и патриотическое воспитание.

— То, что нужно проводить серьёзные фестивали и форумы во всех регионах, сомнений нет. Надо только обращать внимание, кто ими руководит, какова идеология этих фестивалей и что там исполняют, показывают. Нужно понимать, что у России переломный момент, России дали возможность представить миру новую модель нового разумного государства в неразумном мире. А отталкиваться, в принципе, надо от той идеологии, которая была заложена президентом в 2014 году в его указе «Об утверждении основ государственной культурной политики», где чёрным по белому прописано, что наша культура должна развиваться на основе традиционных духовно-нравственных принципов. Если эти фестивали, и кемеровский, в частности, будут идти путём, намеченным президентом и востребованным всей нашей страной, тогда я полностью поддерживаю эти мероприятия, — прокомментировал он.

На открытии фестиваля «Сверкающие грани театра» жителей области приветствовал худрук Московского театра Олега Табакова, лауреат премий «Ника», «ТЭФИ» и «Золотой орел» Владимир Машков, детство и юность которого прошли в Новокузнецке.