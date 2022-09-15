С 13 по 15 сентября очередная группа сотрудников органов исполнительной власти региона прошла обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда». Всего с прошлого года основам бережливого производства по нацпроекту и региональной программе «Бережливый КуZбасс» обучились 250 государственных и муниципальных служащих.

«Универсальность бережливых технологий позволяет успешно применять их не только в реальном секторе экономики, но и в государственном управлении. Новые компетенции помогут сотрудникам наших региональных министерств и муниципальных органов управления эффективнее и быстрее работать с обращениями граждан, взаимодействовать с бизнесом», — отмечает заместитель председателя правительства КуZбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

Учебные кейсы разработаны на федеральном уровне специально для сотрудников органов исполнительной власти и ориентированы на то, чтобы запустить проекты бережливых улучшений в управленческих административных процессах. Государственные и муниципальные служащие учатся грамотной организации рабочих мест, эффективному делопроизводству. Обучение проводится в формате тренингов, где сразу на практике можно попробовать применить полученные знания. На рабочих местах сотрудники делятся новыми компетенциями с коллегами, чтобы тиражировать практики бережливых улучшений внутри всех структурных подразделений органов исполнительной власти.

КуZбасс стал одним из первых субъектов РФ, где с прошлого года инструменты нацпроекта «Производительность труда» стали применять не только на производственных предприятиях, но и в государственных и муниципальных учреждениях. Получить новые знания и навыки в сфере бережливого производства помогают эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) и Центра компетенций КуZбасса (ЦКК). Тренинги по основам повышения производительности труда проводятся на базе учебной площадки «Фабрика процессов» в Кемерове.