В областной детской больнице им Ю.А. Атаманова в Кемерове капитально отремонтировали приемно-диагностическое отделение. В нем сделали перепланировку, чтобы помещения стали более удобными. В Новокузнецкой городской клинической больнице №1 им. Г.П. Курбатова установили новый компьютерный томограф, который будет применяться прежде всего для выполнения экстренных исследований сердца и головного мозга.

«В регионе идет масштабная модернизация здравоохранения. Мы ведем подготовку специалистов, ремонт больниц, приобретаем оборудование. Нам важно, чтобы во всех медицинских учреждениях северной и южной агломераций для всех жителей Кузбасса были созданы равные возможности для получения качественной медпомощи», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Капитального ремонта в приемном отделении КОДКБ не было более 10 лет. Работы длились восемь месяцев. Здесь круглосуточно принимают до 150 детей со всех муниципалитетов севера региона. Оказывают неотложную помощь, проводят госпитализацию.

С учетом современных требований для разделения потоков экстренных и плановых больных во время капремонта сделана перепланировка: оборудованы дополнительные боксы с отдельными входами для пациентов с температурой и отдельный кабинет плановой госпитализации. В отделении стало больше пространства, установлены современные электронные весы со встроенным ростомером, организована комфортная зона ожидания.

Во время приемки отделения министром здравоохранения Дмитрием Бегловым было принято решение установить в приемном отделении новый компьютерный томограф. Оборудование поступит до конца года.

В Новокузнецкой горбольнице № 1 на новом компьютерном томографе уже проводят обследования. На сегодняшний день КТ-исследование является основным методом нейровизуализации при инсульте. Диагностика, проведенная в первые часы с момента появления симптомов, позволяет правильно назначить лечение и спасти жизнь пациента. Оборудование приобретено за счет федеральных средств в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

На новом аппарате будут проводить исследования позвоночника, легких, печени, почек, поджелудочной железы, надпочечников и ряда других органов. Также КТ-исследования могут применяться для травматологических и ортопедических пациентов. Данный метод помогает выявить травмы мозга и костей черепа, опухоли головного мозга, заболевания позвоночника на ранних стадиях.

Учитывая, что это второй компьютерный томограф в корпусе, будут разделены потоки плановых и экстренных пациентов, что значительно снизит очередность на данный вид исследования и повысит качество медицинской помощи жителям южной агломерации.