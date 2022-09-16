В 2023 году финансирование программ субсидирования региональных авиаперевозок вырастет более чем в два раза – до 300 млн рублей. Это позволит увеличить число регулярных межрегиональных рейсов из аэропортов в Кемерове и Новокузнецке.

«Транспортная доступность, прежде всего сеть авиарейсов – значительная составляющая развития региона, в том числе туристической отрасли. Поэтому мы планомерно совершенствуем систему авиаперевозок, в частности, при помощи программ субсидирования. Финансирование постоянно увеличивается, так, в 2019 году на субсидирование авиарейсов был выделен 21 млн рублей, в 2020 и 2021 годах – по 126 млн рублей, в 2022 году – 140 млн рублей. На 2023 год планируем увеличить финансирование программы субсидирования до 300 млн рублей. Это позволит увеличить количество межрегиональных авиарейсов, связав Кузбасс со всеми городами-миллионниками, а в перспективе – увеличить пассажиропоток двух аэропортов до 1 миллиона человек в год», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Федеральная программа субсидирования авиарейсов работает с 2019 года. Благодаря субсидированию авиаперевозок число межрегиональных рейсов из кузбасских аэропортов за три года удалось увеличить с трех до 10 направлений. В 2023 году планируется запустить новые направления.