Теперь медицинскую помощь в комфортных условиях будут получать 526 человек, в том числе 108 детей. ФАП вошел в программу модернизации первичного звена здравоохранения Кузбасса нацпроекта «Здравоохранение» на 2023 год. Однако Сергей Цивилев в ходе рабочего визита в Тяжинский округ в июле поручил региональному министерству здравоохранения ускорить темп работ и привести медпункт в порядок.

«Фельдшерско-акушерский пункт расположен на первом этаже здания местной школы, построенной более 20 лет назад. Медпункт не отвечал современным требованиям: не было нужного количества кабинетов, отсутствовало необходимое оборудование. В таких условиях сложно и работать, и лечиться. Поэтому поручил в кратчайшие сроки капитально отремонтировать здание», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Во время ремонта в здании сделали перепланировку, площадь увеличили на 25 квадратных метров. За счет этого в ФАПе открыты необходимые помещения: дополнительный кабинет для акушера, процедурный и приемный кабинеты, комната ожидания. Капитальное преображение коснулось и аптеки.

ФАП оснащен всем необходимым медоборудованием: дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, портативным анализатором для исследований уровня сахара крови, холестерина и гемоглобина. Для транспортировки малоподвижных пациентов предусмотрены носилки, спинальный щит с устройством для фиксации головы. Для новорожденных есть кислородный ингалятор и одеяло с подогревом.

В фельдшерско-акушерском пункте проведен высокоскоростной интернет и установлено необходимое современное оборудование. Благодаря этому медики смогут проводить телемедицинские консультации с ведущими областными специалистами, обсуждать состояние пациента, проводить чтение снимков, показаний ЭКГ. Из областного бюджета на капитальный ремонт ФАПа было направлено более 3 млн рублей, еще 600 тысяч рублей выделили на закупку мебели и необходимого оборудования.