По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева для проверки выполнения природоохранных программ в регионе проходят пресс-туры на промышленные предприятия. Сегодня журналисты, экологи, члены Общественного экологического совета при губернаторе, активисты-общественники и блогеры посетили КАО «Азот» и ООО «Химпром».

На КАО «Азот» гости ознакомились с работой первой в России установки по экологически безопасному производству азотной кислоты мощностью 500 тонн моногидрата в сутки. Новое оборудование имеет особую конструкцию реактора конверсии аммиака, высокую степень повторного использования тепла и не потребляет природный газ. Участники пресс-тура осмотрели мобильную аналитическую лабораторию экологического контроля «Алмаз-01» на базе автомобиля Ford Transit. Она укомплектована новейшим современным оборудованием: газоанализаторами, автоматической метеостанцией и компьютерами для оперативной обработки результатов анализов и трансляции данных в режиме онлайн. Автомобиль адаптирован к работе в любых погодных условиях, оснащен дополнительными генераторами, которые позволяют работать автономно.

Также была осмотрена установка по производству водорода из природного газа мощностью 25 тыс. куб. м в час, который в дальнейшем используется в технологическом процессе на производстве капролактама. Новая установка работает автономно и имеет высокую степень конверсии газа для извлечения водорода, а также оборудована автоматической системой мониторинга выбросов, что поможет сократить и контролировать их. Ввод ее в работу позволяет вывести из эксплуатации устаревшее и неэффективное оборудование. Благодаря реализации мероприятий в сфере сохранения окружающей среды КАО «Азот» планирует к 2026 году снизить производственные выбросы в два раза.

Также участники пресс-тура посетили ООО «Химпром». Осмотрели котельную, которая обеспечивает предприятие тепловой энергией, а в качестве энергоносителя на ней с 2007 года используется коксовый газ, ранее сжигаемый на факеле ПАО «Кокс». Такой процесс снизил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в совокупности с сокращением затрат на энергоресурсы. В 2021 году на дымовой трубе котельной была установлена система автоматического контроля выбросов.

Далее гости ознакомились с работой производственных цехов предприятия. Хлорные производства оснащены системой автоматического контроля воздушной среды. Осуществляется постоянный контроль за состоянием объектов окружающей среды: выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод, почва, обращение с отходами производства, атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны предприятия и ближайшей жилой застройки, атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Превышений не установлено. Эффективность работы газоочистных установок составляет 95–99 %.

В настоящее время ведется реконструкция и строительство водооборотных циклов для увеличения доли оборотной воды и уменьшения забора речной воды из реки Томь. Ежегодно проводятся компенсационные мероприятия по выпуску водных биологических ресурсов в бассейн реки Томь. Технологические процессы, используемые в производстве химической продукции, соответствуют технологиям, включенным в справочники наилучших доступных технологий.

Также гости ознакомились с работой установки по утилизации хлора и пунктом его розлива, оснащенного системой нейтрализации опасных веществ в случае чрезвычайной ситуации.

Затраты предприятия на природоохранные мероприятия составляют до 50 млн рублей ежегодно.