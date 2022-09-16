С 19 по 23 сентября 2022 года кузбассовцы могут обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса отраслевой и специальной компетенции, иных органов по телефонам прямой линии с 15:00 до 17:00:

19 сентября (понедельник) – Рюмин Евгений Евгеньевич – начальник департамента административных органов администрации правительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-52-82

20 сентября (вторник) – Яковлев Максим Николаевич – начальник департамента лесного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 31-21-37

21 сентября (среда) – Федюнина Елена Геннадьевна – министр социальной защиты населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 75-85-85

– Беглов Дмитрий Евгеньевич – министр здравоохранения Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-42-84

22 сентября (четверг) – Чурина Елена Владимировна – начальник департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-72-67

23 сентября (пятница) – Гришин Алексей Сергеевич – министр труда и занятости населения Кузбасса, тел. 8 (3842) 35-41-60