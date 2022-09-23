На выходных в Кузбассе пройдут крупные спортивные соревнования под эгидой форума «Россия — спортивная держава». Основные мероприятия буду проходить 28-30 сентября в Кемерове, Новокузнецке, Белове, поселке Трудармейском Прокопьевского муниципального округа, пгт Шерегеш.

Так, 24 сентября в 14:00 в Новокузнецке стартует Международный фестиваль боевых искусств «Кузбасс за Донбасс». Также пройдут показательные выступления спортсменов из ведущих спортивных школ Донбасса и Кузбасса. Финалы пройдут 29 сентября в 18:00 на базе ГЦС «Кузбасс». С 25 по 28 сентября на базе спорткомплекса с ледовой ареной «Сосновый» пройдут Всероссийские соревнования по керлингу среди юниоров «Открытый Кубок Кемерово».

В селе Ягуново Кемеровского муниципального округа на озере Хищное 24 сентября в 09:30 стартует областной фестиваль по рыболовному спорту «Кузбасский клев» по ловле спиннингом с берега. 24-25 сентября в Кемерове на мотоциклетной трассе по улице Ноябрьская пройдут Международные соревнования по мотоциклетному спорту «Кубок Содружества».

Губернский центр спорта «Кузбасс» 25 и 26 сентября примет у себя десятый юбилейный международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава». В Ленинске-Кузнецком в «Парке Здоровья» на базе Лыжно-спортивного комплекса 24-25 сентября состоятся соревнования по трейлраннингу «Кольчугинский трейл», чемпионат и первенство Кузбасса по легкой атлетике (кросс).