Губернатор КуZбасса Сергей Цивилев выступил с напутственным словом перед кузбассовцами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации. Построение прошло у мемориального комплекса Героям-сибирякам.

«Наши отцы и деды сделали все во время Великой Отечественной войны, чтобы защитить нашу страну и весь мир от нацизма. Они были уверены, что уничтожили его. Но, к сожалению, сегодня нацизм воспрянул снова. К сожалению, на Украине. И как во время Великой Отечественной войны — Родина призвала своих сыновей на борьбу с нацизмом. Вы идете защищать нашу страну, защищать детей, матерей, женщин. Война стала другая, используются современные средства разведки, артиллерия и ракетное вооружение. Я вас очень прошу учиться, использовать каждую минуту, чтобы научиться этим технологиям. Это нужно, чтобы победить и вернуться живыми и здоровыми. Потому что вас ждут ваши семьи, ваши родители, дети и жены, друзья. Вас ждет КуZбасс живыми и здоровыми. Ждет с Победой. Я уверен, что вы, как и предыдущие поколения, достойно выполните свой долг», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Для кузбассовцев, отправляющихся в учебные центры, провели краткую экскурсию по мемориалу. С напутственными словами также выступили митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, муфтий Духовного управления мусульман КуZбасса Тагир Бикчантаев, председатель Кузбасской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Кошелев и юнармеец Всеволод Парменов.

Знаменная группа Президентского кадетского училища пронесла знамя 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая была сформирована в КуZбассе в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Накануне власти КуZбасса объявили, что будут сопровождать всех призванных из региона военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Для всех мобилизованных будет организовано горячее питание на пути к месту учебы, предоставлены сухие пайки, будет вестись контроль условий размещения в центрах подготовки. Также предусмотрены меры социальной защиты членов семей мобилизованных жителей КуZбасса.

В КуZбассе продолжается частичная мобилизация. В военкоматы региона приходят кузбассовцы не только получившие повестки, но и те, кто готов стать добровольцем.

Также в регионе работает горячая линия на базе Службы «122». Специалисты единого колл-центра отвечают на вопросы, касающиеся частичной мобилизации граждан.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.