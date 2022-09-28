В Кемеровском ЛДК «Кузбасс» стартовал международный форум «Россия спортивная держава». Специально для мероприятия на ледовой арене временно сменили покрытие, чтобы разместить на ней площадки ведомств, спортивных, общественных и коммерческих организаций.

Форум представляет собой открытое пространство, на котором размещены площадки участников. В ходе мероприятия гости и участники фестиваля могут обменяться опытом и продемонстрировать наработки и инновации в области спорта.

Основные мероприятия Форума пройдут с 28 по 30 сентября в Кемерове, Белове, Новокузнецке, Шерегеше, Прокопьевском муниципальном округе. Гостями стали иностранные участники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Ирака, Бахрейна, Сирии, Пакистана.

В рамках Форума запланирована масштабная деловая и спортивная программа. Так, в Шерегеше пройдет одно из главных спортивно-туристических событий года — Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. Главная задача Конгресса — объединить усилия представителей индустрии зимних видов спорта, руководителей общественных организаций, представителей туристической отрасли, государственной власти федерального и регионального уровней для обозначения, обсуждения и эффективного решения вопросов, стоящих перед отраслью.

В рамках Конгресса состоятся круглые столы «Развитие инфраструктуры лыжных гонок и биатлона в Кузбассе», «Горнолыжные курорты: тренды и новые возможности. Опыт управляющих компаний спортивно-туристических комплексов», пройдет мастер-класс «Технологии активного отдыха: от безопасности до удовольствия, состоятся презентация национальной премии «Горы России» и воркшоп «Круглогодичность как точка роста. Прокачай курорт: как работать и зарабатывать 365 дней в году». Кроме того, запланировано заседание Попечительского совета Общероссийского общественного движения «Лыжные трассы России», посвященное программе, приоритетам и достижениям в развитии инфраструктуры лыжных видов спорта.

Основными темами для обсуждения станут структура, востребованность и материально-правовая обеспеченность государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих учреждений и организаций; информационное сопровождение региональной программы «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография»; правовая поддержка мест для массового катания; улучшение климата и деловой среды для частных инвесторов и предпринимателей, благоустраивающих рекреационные зоны городов, пригородов и курортных зон; обеспечение модернизации расположенной в регионе федеральной, региональной и муниципальной инфраструктуры лыжных гонок и биатлона и планы по повышению эффективности ее использования.

В рамках работы дискуссионной площадки «Горы для всех: как сделать отдых на горнолыжном курорте комфортным и доступным» поставлена цель определить задачи по созданию условий для туристов на горнолыжных курортах. Так, только за прошедший зимний сезон СТК «Шерегеш» посетили около 2 миллионов туристов. Будут обсуждаться учет интересов всех категорий туристов, включая детей и людей с ограниченными возможностями здоровья, транспортная доступность, отельный фонд, обеспеченность квартирного фонда, ценообразование, безопасность на трассе для разных категорий туристов, платежные системы на курорте, страхование на горнолыжном курорте.

В Белове на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» стартовал Межрегиональный спортивный фестиваль «Сильнее всех фест». В соревнованиях принимают участие 125 спортсменов из Белова, Новокузнецка, Прокопьевска, Калтана, Кемерова, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Гурьевска, Анжеро-Судженска, Березовского, Юрги и Кемеровского муниципального округа. Соревнования пройдут по видам «спорт лиц с поражением ОДА», «спорт глухих» и «спорт слепых» по дисциплинам: бочча, волейбол сидя, плавание, настольный теннис (шоудаун).

Также в Белове проходит круглый стол «Развитие адаптивного спорта. Дух в движении». Участники рассмотрят вопросы возможности популяризации адаптивных видов спорта среди людей в обществе, создания инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья современных и качественных условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом, мотивации к достижению спортивных высоких и стабильных результатов на всероссийских и международных соревнованиях по адаптивным видам спорта, позволяющих войти в состав сборных команд России.

В поселке Трудармейский Прокопьевского муниципального округа в ледовом дворце «Маяк» стартовали региональные соревнования «Юношеский международный турнир по хоккею». В нем принимают участие четыре команды юношей до 16 лет: две новокузнецкие команды «Металлург», «Авангард» из Омска и «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Соревнования завершатся 30 сентября.