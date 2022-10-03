По информации министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, на сегодняшний день в регионе работают все 918 котельных, подготовлены 3 900 км тепловых и 12 374 км сетей водоснабжения. Запуск тепла проходил поэтапно. В первую очередь теплом были обеспечены все социально значимые объекты, затем жилые дома и предприятия региона. Все работы удалось завершить до 19 сентября.

«На подготовку Кузбасса к прохождению осенне-зимнего периода из бюджетов всех уровней было направлено около 11 млрд рублей. Коммунальные службы отремонтировали и заменили 85 км тепловых и 118 км водопроводных сетей. В этом году мы закрыли 34 старых, неэффективных котельных и запустили в работу 6 новых, с высоким коэффициентом полезного действия. До конца года начнут работу еще 7 таких котельных. Во всех муниципалитетах организованы горячие линии, куда кузбассовцы могут сообщать об аварийных ситуациях или низкой температуре в квартирах, каждое такое обращение не останется без внимания. Уверен, все эти меры позволят улучшить качество предоставляемых услуг жителям нашего региона», – подчеркнул министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев.

Обстановка на объектах жилищно-коммунального комплекса в круглосуточном режиме отслеживается в информационно-диспетчерском центре, который работает на базе Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

В регионе сформированы три аварийно-восстановительных отряда ЖКХ численностью 55 человек. Для оперативного решения внештатных ситуаций создан неснижаемый запас необходимых расходных материалов.

Для обеспечения бесперебойной работы при возможных аварийных отключениях электроэнергии имеются 518 дизель-генераторов, в том числе 228 мобильных. Также в арсенале аварийно-восстановительных отрядов есть две мобильные котельные, которые могут оперативно подключаться к системе подачи тепла в многоквартирный дом, что позволяет предотвратить ее промерзание и сохранить нормативную температуру в квартирах на период восстановительных работ.