В честь Дня среднего профессионального образования, который в соответствии с Указом Президента России отмечается ежегодно 2 октября, почетные награды получили 257 студентов и преподавателей техникумов и колледжей. По поручению Сергея Цивилева приглашенных на торжественный прием поздравил заместитель губернатора Андрей Панов.

«Сегодня в этом зале собрались лучшие представители студенчества, педагоги, руководители учреждений среднего профобразования. Кузбасская система СПО входит в ТОП-10 лучших в России по уровню трудоустройства выпускников, созданию оснащенных современным оборудованием мастерских. Наш регион – первый по числу педагогов, прошедших стажировки на предприятиях в условиях реального производства, один из лидеров по обеспечению бюджетными местами школьников в техникумах и колледжах. Уважаемые друзья! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю новых побед и достижений во благо нашего региона. Здоровья, счастья и всего вам самого доброго!», – сказал Андрей Панов.

Также с поздравлениями выступила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

«Популярность среднего профессионального образования растет. В колледжах и техникумах региона работает более 7 тысяч сотрудников, а по 180 направлениям СПО в регионе обучаются более 66 тысяч человек. Студенты получают самые современные прикладные знания и навыки от квалифицированных педагогов и мастеров производственного обучения», – отметила Софья Балакирева.

За многолетний добросовестный труд звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено 47 работникам системы СПО. Среди них заместитель директора Сибирского колледжа сервиса и технологий Ольга Блех, преподаватель Кузбасского многопрофильного техникума Надежда Верчагина и начальник отдела Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий, кандидат педагогических наук Елена Котова.

Нагрудный знак «За верность профессии» присвоен семи преподавателям за многолетний и плодотворный труд в образовательных организациях. Среди награжденных – преподаватель Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума, почетный работник начального профессионального образования России Лидия Горланова. За заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования ведомственным знаком отличия Министерства просвещения РФ «Отличник просвещения» отмечены преподаватели профессионального колледжа Новокузнецка Екатерина Волкова, Анна Крымова и Наталья Сергиченко.

Нагрудный знак министерства просвещения РФ «Молодость и профессионализм» получили преподаватель Новокузнецкого транспортно-технического техникума Вероника Иванец, преподаватель Кузнецкого металлургического техникума им. И.П. Бардина Ксения Фомичева и преподаватель Новокузнецкого техникума строительных технологий и сферы обслуживания Роман Жмакин.

Четыре педагога были награждены нагрудным серебряным знаком «Кузбасс».

Также сотрудники и преподаватели техникумов и колледжей региона были отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора Кузбасса, медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За достойное воспитание детей» и медалью Алексея Леонова.

40 студентов получили премии губернатора Кузбасса за успехи в учебной, научной и творческой деятельности. Кроме того, сертификат на оснащение в размере 500 тысяч рублей получили три колледжа, которые в этом году вошли в топ-100 лучших учреждений среднего профессионального образования: Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства, Сибирский политехнический техникум и Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий.