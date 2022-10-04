Губернатор Сергей Цивилев проверил условия размещения, снабжение и ход подготовки кузбасских бойцов.

«Сейчас мы дополнительно направляем все, что нужно для наших бойцов. В перечень входят 23 позиции вплоть до мелочей – фонариков, батареек, раскладных ножей, перчатки, наколенники, коврики, балаклавы, вязаные шапки. Если что-то будет нужно, доставим. Помните суворовское «тяжело в учении – легко в бою». Не жалейте время на подготовку. Командиры вас не заставляют, а ставят задачу, и вы должны сделать больше, чем они говорят – хотя бы на немного, но больше. Враг очень серьезный, поэтому недооценивать его нельзя, но и бояться не надо. Мы обязательно победим!», – сказал Сергей Цивилев.

Для обеспечения мобилизованных предприятия Кузбасса производят необходимые вещи. В учебный центр доставлены спальные мешки, сапоги, налобные фонари и батарейки для них, матрасы, тельняшки, шапки, перчатки, дождевики, балаклавы, по 5 пар носков, шлепки, одеяла, подушки, непромокаемые коврики и многое другое.

В соответствии с изменениями в региональный закон о поддержке участников СВО, которые были внесены по решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплатят по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО с 16 сентября. Первые выплаты уже получили 435 семей.

Для организации процесса получения выплат правительством Кузбасса разработан и утвержден Порядок предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции. Для получения выплаты нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и его копию, сведения о реквизитах счета, на который будут перечисляться денежные средства (номер счета получателя, наименование банка, ИНН банка, БИК банка, корреспондентский счет); заявление по установленной форме.

От имени военнослужащего документы также могут представляться лицом, уполномоченным им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Муниципальные администрации Кузбасса оказывают содействие мобилизованным в заполнении заявлений на сборных пунктах перед отъездом на обучение. Правительством региона организовано заполнение заявлений теми военнослужащими, которые прибыли в учебный центр для прохождения подготовки.

Уточнить информацию по вопросам получения выплат можно ежедневно в региональном штабе по телефону 8 (3842) 58-11-46 с 09:00 до 19:00.

По поручению губернатора при региональном мобилизационном штабе создана служба интенданта, которая отвечает за обеспечение кузбасских военнослужащих.

Сергей Цивилев поручил заместителю председателя правительства Кузбасса Елене Ворониной организовать работу по индивидуальному сопровождению семей мобилизованных. За каждой семьей военнослужащего закрепят отдельного соцработника. Предприятия региона также окажут помощь бойцам и их семьям.

Работает горячая линия на базе Службы «122». Специалисты единого колл-центра отвечают на вопросы, касающиеся частичной мобилизации.