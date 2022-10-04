203 семьи новоселов ждали этого события с 2015 года, когда началось строительство ЖК «Старт». Заселение планировалось на декабрь 2017 года, но компания «ЕСК Феникс-Строй» прекратила работы, оставив людей, вложивших деньги в жилье, без квартир. Ситуация решилась только после вмешательства губернатора Сергея Цивилева.

«Поздравляю новоселов с нашей общей победой. Сегодня дольщики ЖК “Старт” получают ключи от своих квартир. Когда мы заходили на этот объект, в первую очередь проверили надежность конструкций зданий, которые долгое время стояли недостроенными, потому что безопасность людей – прежде всего. После того как эксперты дали “добро” на достройку, к решению проблемы мы обратились в Фонд развития территорий, и благодаря решению Наблюдательного Совета Фонда на достройку жилого комплекса было выделено более 450 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Сроки и качество работ были на строгом контроле Минстроя Кузбасса», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Для решения ситуации с ЖК «Старт» был применен федеральный механизм защиты дольщиков, который ранее в Кузбассе не практиковался – создан региональный Фонд защиты прав дольщиков, который и выступил новым застройщиком объекта. В отношении нерадивого застройщика применили процедуру банкротства, провели строительно-техническую экспертизу, оценку объектов, рассчитали сумму средств, необходимую для завершения строительства. Регион получил средства федерального бюджета по решению Наблюдательного совета Фонда развития территорий. В 2021 году работы на домах жилого комплекса «Старт» были возобновлены.

Общая площадь жилых помещений в двух корпусах ЖК «Старт» по ул. Тухачевского в Кемерове составляет почти 8,8 тыс. кв. м. Часть новоселов сразу заезжают в квартиры с готовой отделкой под ключ, другие, как изначально и планировали, получают помещение с черновой отделкой и самостоятельно будут делать косметический ремонт. Планировку квартир сделали согласно первоначальному проекту и условиям, указанным в заключенных договорах долевого участия.

Напомним, помимо ЖК «Старт» механизм софинансирования (федеральный и региональный бюджеты) применен также на других долгостроях – ЖСК «Известия» в Междуреченске и ООО «Участие» в селе Верхотомское Кемеровского округа. В общей сложности более 60 семей кузбассовцев получили около 100 миллионов рублей компенсации по договорам, которые они заплатили недобросовестным застройщикам.

По ряду объектов Кузбасс самостоятельно, без привлечения федеральных средств решил вопрос восстановления прав дольщиков. Это введенные в эксплуатацию дома в Кемерове по улице Гагарина и Двужильного, ЖК «Крылья» на проспекте Комсомольский и «Датский двор» по ул. Сарыгина. Всего квартиры получили почти 800 семей. Также в Осинниках жители получили около 50 миллионов рублей страховых выплат по решениям суда.