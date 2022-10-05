Переселенцы из аварийных домов в Юрге получили ключи от своих новых квартир. Новостройка появилась в перспективном микрорайоне города по пр. Победы, 24а. Возле дома установлен игровой комплекс, есть парковка. В шаговой доступности – школы, детские сады, больница.

«Это третий дом, который в 2022 году сдан в эксплуатацию в Юрге, новоселами сегодня стали 35 семей. Еще шесть многоквартирных домов находятся в стадии строительства. Три из них на 133 квартиры планируется сдать до Нового года», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В одну из трехкомнатных квартир новой пятиэтажки сегодня переехала семья Галины Индучиной, учителя математики с 35-летним стажем.

«Сегодня у меня двойной праздник. В День учителя мы получили новое жилье. Ждали этого момента с нетерпением. Теперь будем жить в современном пространстве, где все есть. Нам здесь очень нравится», – поделилась педагог.

Дом полностью готов к заселению. На его возведение было направлено 80,7 млн рублей, в том числе из средств Фонда ЖКХ – 54,4 млн рублей, из регионального бюджета – 1,6 млн рублей, из местного бюджета – 24,7 млн рублей. В квартирах выполнена отделка под ключ, установлены пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, сантехника, счетчики воды и электричества, электроплиты и пожарные извещатели.

Пятиэтажка на проспекте Победы стала третьим домом, построенным по нацпроекту «Жилье и городская среда» для льготных категорий граждан. Всего до 2025 года на проспекте Победы планируется построить 15 домов и обустроить парк.

С начала 2022 года в Кузбассе построили 33 многоквартирных дома, в том числе 14 – по программам предоставления социального жилья. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 27 домов, 19 из них – для льготных категорий граждан.