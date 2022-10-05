В системе образования Кузбасса работают 42 237 школьных учителей, педагогов дополнительного образования, преподавателей колледжей и техникумов. Сегодня все они получают поздравления и слова благодарности от учеников, родителей и руководства региона.



«Учитель – это призвание, и в этом меня убедил пример моей мамы, которая много лет преподавала в школе математику. Я с детства видела в ней глубокую уверенность в том, что в каждом ребенке есть талант, и понимала, что за успехом детей стоит беззаветный труд педагога. Дорогие учителя! Именно вам доверено воспитание будущих Менделеевых и Ландау, гениев точных и гуманитарных наук. Пусть ваши знания и мудрость и впредь направляют энергию наших ребят, создающих будущее нашего края, нашей страны», – сказала министр образования Кузбасса Софья Балакирева.



За многолетний добросовестный труд и в связи с международным Днем учителя награждены 900 педагогов региона. 365 работников образования Кузбасса удостоены звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», один педагог получил звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации», 13 человек – нагрудный знак «Молодость и профессионализм».



Помимо этого, 26 работников образования с большим стажем работы были награждены нагрудным знаком «За верность профессии». Среди них – почетный работник общего образования РФ, учитель математики с 37-летним стажем лицея № 22 г. Белово Светлана Герасимова; учитель биологии и географии Тисульской общеобразовательной школы-интерната психолого-педагогической поддержки Зоя Зеленчукова. 50 лет она учит детей науке о живых существах и их взаимодействии со средой обитания.



За заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» была награждена Елена Зырянова, учитель губернаторского многопрофильного лицея-интерната, кандидат филологических наук.

Также 120 сотрудников и учителей общеобразовательных учреждений региона награждены почетными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации, 182 работника образования – грамотами министерства образования Кузбасса.



В рамках праздника День учителя в территориях региона прошли торжественные встречи глав муниципалитетов с работниками образования.



В Кемерове, Новокузнецке, Киселевске, Анжеро-Судженске, Мариинске, Юрге, Березовском, Топках, Мысках, Осинниках, Калтане, поселке Яшкино, Ленинске-Кузнецком, Тяжинском, Тисульском, Чебулинском округах в домах культуры, библиотеках и школах состоялись праздничные концерты. В Топках прошли акции «День чтения вслух» и «Как хорошо уметь читать» для школьников в рамках Всероссийского дня чтения. В Яшкине на концерте ко Дню учителя работники образования организовали свой педагогический КВН.