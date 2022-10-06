В День учителя губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил школу № 1 в Анжеро-Судженске, которая открылась 1 сентября в микрорайоне «Восточный». Глава региона оценил условия, в которых занимаются дети, и поздравил учителей с профессиональным праздником.

«Хочу начать со слов благодарности и поздравить всех учителей и сотрудников системы образования. Мир быстро меняется, сейчас время технологий, информации. И педагогам надо готовить наших детей к новым реалиям, поэтому мы меняем систему образования во всем Кузбассе. Строим новые и капитально ремонтируем существующие школы, которые преображаются в суперсовременные цифровые пространства. Школа № 1 – уникальная, таких единицы по всей стране», – отметил Сергей Цивилев.

Благодарственные письма Министерства просвещения Российской Федерации получили заслуженные учителя и воспитатели города за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования. Одиннадцати педагогам Анжеро-Судженска присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Школа № 1 Анжеро-Судженска – самая большая в Кузбассе: ее площадь составляет 17,5 тыс. кв. м. Строительство шло в рамках нацпроекта «Образование». Здание рассчитано на тысячу учеников, с ними занимаются 67 педагогов. Внутреннее пространство школы разделено на несколько модулей: учебный, спортивный, медицинский, столовая, арт-модуль, библиотека-медиатека и технологический кластер. Школа оснащена оборудованием для робототехники, цифровыми лабораториями по химии, физике, биологии, естествознанию, а также гаджетами для учеников начальной школы.

На базе школы будут реализованы учебные курсы по инженерно-технологическому, медико-биологическому и психолого-педагогическому направлениям. Созданные условия позволяют запустить на площадке школы дополнительные программы.

Так, по направлению «Художественное образование» работают арт-модули «Школьный театр», «Хоровое искусство», «Юный художник». Увлеченные спортом школьники могут заняться акробатикой, футболом, волейболом и фитнесом. Также дети могут развить дополнительные технические навыки, освоить языки программирования, автоматизации и робототехники, основы технологического предпринимательства. Кроме того, на базе школы открыт опорный центр городского штаба юнармейского движения и первый в городе кадетский класс.

Инфраструктура школы продумана так, чтобы объединить детей по возрасту и интересам. Для младшеклассников предусмотрена игровая комната. В здании оборудовано два лифта, а также отдельные входы для учеников начальных классов и школьников постарше. Оборудовано три спортзала, во дворе – стадион. На прилегающей территории размещены футбольное поле с беговой дорожкой и универсальная спортплощадка. В школе предусмотрено обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, с ними работают учителя по адаптированной физкультуре и специалисты сопровождения – педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. Для маломобильных обучающихся предусмотрены пандусы, лифты, специализированные туалетные комнаты, умывальники, оснащенные инфракрасными смесителями, оборудованные столы для приема пищи.

Сергей Цивилев уточнил, что параллельно идет ремонт школы № 8 по губернаторской программе «Моя новая школа», и ребята из нее пока учатся в только что открытой школе. После капремонта их школа по уровню и оснащению ничем не будет уступать школе № 1.

«Этот район застраивается, здесь возводят новые дома, поэтому рядом построим новый современный детсад», – подытожил глава региона.

Школа № 1 стала для города ресурсным центром по выявлению и развитию способностей детей. На базе учебного заведения планируется проводить слеты, летние и зимние школы, конференции, семинары и другие мероприятия, поддерживающие интересы и потребности детей.