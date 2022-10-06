В поселке Тихоновка Прокопьевского округа Кузбасса создали экспериментальный многофункциональный общественный центр. Теперь в одном месте жители могут получать образовательные и медицинские услуги, заниматься спортом и творчеством. В торжественном открытии центра принял участие губернатор Сергей Цивилев.

«Этот комплекс – не только первый в Кузбассе и Сибири, он один из немногих в стране. Это правильный подход, когда в небольших населенных пунктах в одном месте объединили все самое важное для людей. Такие Центры мы будем создавать по всему региону. Несмотря на то, что сейчас непростые времена, формируется новый миропорядок, мы не в праве останавливать ни одну социальную программу. Все это мы делаем для детей, ради их будущего, чтобы Кузбасс развивался, был более перспективным и привлекательным для молодежи», – рассказал Сергей Цивилев.

Многофункциональный общественный центр заработал в здании бывшей школы после капремонта. Она долгое время не работала, а дети по 30 минут ездили на занятия в соседнее село.

В новом центре осталось пространство для развития детей: на первом этаже есть два кабинета для начальной школы. Младшие школьники могут заниматься исследовательской деятельностью, используя лабораторию «Наураша», развивать инженерно-технические способности при помощи робототехнических конструкторов.

В Центре организован мини-детский сад на 20 мест для детей в возрасте от двух до семи лет. Для малышей есть исследовательская лаборатория, игрушки, дидактические игры, конструкторы. Установлены мягкие модули, центр познавательно-исследовательской, музыкально-художественной и двигательной деятельности. Оборудованы уголки настроения и выставки с краеведческим материалом.

По направлению дополнительного образования для подростков открыт штаб школьного юнармейского отряда «Мы – патриоты!». Ребята могут отрабатывать сборку/разборку автомата, получить навыки оказания первой медицинской помощи, освоить туристические приемы.

В МФОЦ созданы условия для занятий спортом. Тренажерный и спортивный залы могут посещать все жители поселка Тихоновка. Тренеры детско-юношеской спортивной школы будут вести на базе МФОЦ секции «Пионербол», «Волейбол», «Гимнастика», «Легкая атлетика», а для старшего поколения – группу «Здоровье».

Работают прачечная, медицинский кабинет, пищеблок с обеденным залом. Все помещения оборудованы современной техникой.

На базе нового центра есть занятия для разных возрастных категорий граждан: открылось объединение «Волшебный сундучок», где рукодельницы разного возраста учатся работе на швейной машине, оверлоке и вышивальной машине, а в классе декоративно-прикладного искусства «Чудесная мастерская» сельские жители смогут заниматься различными видами исконно сибирского искусства (вышивка, береста, пэчворк). Для тех, кто хочет овладеть разными техниками вязания, работает студия «Прикладуха». Местные мастерицы по просьбе губернатора свяжут для мобилизованных кузбассовцев теплые шарфы.

Также в Многофункциональном общественном центре открыты студии вокала, танца и народного театра. Для местных артистов и тех, кто будет приезжать на гастроли, сделали современные гримерки. В стильном зрительном зале установлены удобные кресла, противопожарная одежда сцены.

Есть библиотека с современной мебелью, а музейная комната благодаря увеличению площади пополнилась новыми экспонатами, преподнесенными в дар жителями поселка. Здание соответствует современным требованиям комплексной безопасности. Помещения адаптированы для маломобильных посетителей.