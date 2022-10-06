По распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в регионе проходят экологические пресс-туры для оценки мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу и предотвращения загрязнения окружающей среды. Так, в Березовском состоялся пресс-тур на самые крупные котельные города.

В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий, специалисты министерства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кузбасса, члены Общественного экологического совета при губернаторе Кузбасса, активисты-общественники Березовского городского округа, представители СМИ.

«Можно сказать, что котельные находятся в хорошем состоянии и к зиме подготовлены. Их очистное оборудование соответствует нормативам, что меня, как эколога, радует. Важно, что проводимая модернизация оборудования и высокий уровень автоматизации максимально снижают возможность влияния человеческого фактора и, соответственно, риск аварий», – оценил итоги пресс-тура Сергей Высоцкий.

Так, первым пунктом пресс-тура стала модернизированная недавно котельная № 6 в поселке шахты «Южная». Она была введена в эксплуатацию более 60 лет назад – в 1961 году, ее мощность составляет 13 Гкал/час. Участники пресс-тура ознакомились с работой новых котлоагрегатов и очистной системой «Циклон». Оборудование очищает дымовые газы до нормативных показателей, так как не позволяет саже, пыли и мелким частицам продуктов сгорания угля попадать из топки котла в атмосферу. Эффективность работы каждой из газоочистных установок подтверждается замерами аккредитованной лаборатории. Котельная обеспечивает теплом весь поселок – 9 объектов бюджетной сферы, в том числе в больницу, детский сад и три школы, а также 16 многоквартирных и 63 частных дома.

Экологи и журналисты посетили котельную № 1 мощностью 80 Гкал/час. Она была введена в эксплуатацию в 1986 году, сейчас проводится модернизация оборудования. Кроме того, участники пресс-тура посмотрели, как проходит процесс реконструкции резервного котла котельной № 4. Это позволит увеличить мощность до 45 Гкал/час.

Котельные № 1 и № 4 подают тепло в центральный микрорайон Березовского, обогревают 116 объектов бюджетной сферы, в том числе 12 больниц и поликлиник, 13 школ, 22 детских сада, а также 164 многоквартирных и почти 260 частных домов.

Всего тепло в Березовский городской округ подают четыре котельных установленной мощностью 136,2 Гкал/час. Протяженность теплотрасс составляет 50,8 км, причем 65 % из них полностью заменили с 2004 года.