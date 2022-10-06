В рамках Международного угольного форума «Угольная отрасль – новые реалии» губернатор Сергей Цивилев провел «Урок угля». Глава региона рассказал молодежи о том, как на добывающих предприятиях Кузбасса сокращают вредное воздействие на экологию региона, и о новых технологиях добычи и переработки топлива, которые разрабатывают кузбасские ученые.

«Будущее угольной отрасли – это не наращивание объемов добычи, а глубокая переработка угля в продукт с высокой стоимостью. Кузбасс уходит от статуса сырьевого региона, сейчас мы делаем ставку на науку в этой отрасли. Необходимо сделать процесс добычи угля более безопасным. Не менее важная задача, над которой сейчас совместно работают наши ученые и промышленники, – внедрение «чистых» природоохранных технологий», – уточнил Сергей Цивилев.

Участники мероприятия узнали, какой процент населения региона работает на предприятиях по добыче и переработке угля, сколько шахт и разрезов на данный момент есть в активе Кузбасса.

«Ваши родные и близкие совершали подвиги и в тылу, и на фронте. Я уверен, что и вы впишете свои имена золотыми буквами в славную историю Кузбасса и нашей страны. И ваши дети и внуки так же будут гордиться вами, вашими делами, как вы – своими предками. Сейчас вы пишете новую историю Кузбасса, страны – своими руками, делами, мыслями. Она только начинается. Это ваша история», – сказал губернатор Сергей Цивилев. В рамках регионального проекта «ПрофКомпас» для школьников и студентов пройдет экскурсия на разрезах «Черниговец», «Березовский» и «Кедровский». Молодые люди выразили интерес к планам на будущее открытие новых предприятий по переработке угля и тенденциям развития угольной отрасли.