На пленарном заседании Международного угольного форума «Угольная отрасль – новые реалии» участников приветствовали первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Форум собрал руководителей угольных предприятий, представителей федеральных органов власти и РЖД, ученых, чтобы определить вектор развития отрасли в новых условиях. Необходимо обсудить ключевые стратегические вопросы: обеспечение эффективного взаимодействия угольщиков и железнодорожников, развитие угольной отрасли и ее место в нашей экономике, перспективы на 10–15 лет, работу по обеспечению безопасности и поддержанию здоровья сотрудников отрасли и, конечно, развитие Кузбасса, обеспечение диверсификации его экономического положения, что позволит создать новые рабочие места, повысить экономическую привлекательность региона. Президентом были даны соответствующие поручения. От нашей совместной слаженной работы зависит благополучие миллионов россиян», – сказал первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

На пленарном заседании выступил полномочный представитель Президента России в СФО Анатолий Серышев.

«Рад приветствовать вас на земле Кузбасса, в городе Кемерово, где даже в условиях санкционных ограничений ощутимо растет качество жизни граждан. В обстановке глобальных изменений мы должны быть устойчивее, сильнее, должны работать в команде, слышать друг друга, проявлять терпение и выдержку. Поэтому особенно важно, что здесь, в угольной столице России, мы обсуждаем развитие угледобывающей отрасли, являющейся системообразующей для нашего государства. Уверен, участники форума смогут найти эффективные решения, которые позволят нам двигаться вперед, развиваться и прежде всего помогать нашим гражданам жить лучше в это непростое время», – сказал полномочный представитель.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул роль угольной промышленности в развитии экономики не только региона, но и всей России.

«Угольная отрасль базируется на традициях, которые формировались 300 лет на опыте многих поколений шахтеров. Этот путь нельзя прерывать и важно это понимать при принятии решений о дальнейшем развитии угольной отрасли. Угольная отрасль – вершина огромного айсберга экономики страны. Металлургия, машиностроение, автотранспорт, железная дорога (рельсы, вагоны, локомотивы), порты, суда, энергетика, теплоснабжение – все это угольная отрасль, и эти вопросы касаются каждого жителя РФ. Новый облик городов Кузбасса – это тоже достижение угольной отрасли. Те объекты, дороги, школы, автобусы, спорткомплексы, аналогов которым в мире нет. Во всем этом огромная доля труда наших угольщиков. Уверен, что за угольной отраслью огромное будущее, благодарю всех, кто работает в этой сфере, вы – гордость России», – сказал Сергей Цивилев.

На мероприятии с докладом выступил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников. Он рассказал о перспективах развития угольной отрасли страны в условиях санкционного давления.

О реализации программы диверсификации экономики Кузбасса рассказал по видеоконференцсвязи министр экономического развития России Максим Решетников. Он отметил, что при экспорте ключевым фактором становится удаленность от рынков сбыта. Часть поставщиков из сибирских регионов с учетом удаленности от центров потребления угля, ограничений в транспортной инфраструктуре и высоких расходов на перевозки могут стать замыкающими.

«Это значит, что при любом колебании цен низкоэффективные предприятия по добыче угля могут оказаться в зоне риска. Этот вызов обсуждается в Правительстве с 2020 года, – когда в активную фазу вступили европейские процессы по декарбонизации энергетики. Именно тогда Президент поставил задачу диверсифицировать экономику зависимых от угольного сектора и по доходам, и по рабочим местам регионов», – подчеркнул министр.

В качестве приоритета Минэкономразвития России совместно с Кузбассом выбрали развитие неугольных секторов экономики – сельского хозяйства, туризма, черной и цветной металлургии, машиностроения. Правительством утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Регион планирует привлечь 50 млрд рублей внебюджетных инвестиций, создать 13 тысяч новых рабочих мест. Также разработан План по диверсификации экономики региона, который включает в себя 90 инвестиционных проектов на 460 млрд рублей.

В онлайн-формате к обсуждению подключился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко с докладом, посвященным охране здоровья работников угольной отрасли.

Представители угледобывающих предприятий сообщили о том, как работают угольные компании в современных условиях рынка.