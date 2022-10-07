Жители региона активно поддержали Всероссийскую акцию «Сохраним лес». Работы по озеленению провели на 252 точках, на площади почти 600 гектаров высажено 1,5 млн деревьев.

«Именно Кузбасс в этом году дал старт мероприятиям акции «Сохраним лес» на территории Сибири – весной руководители и специалисты органов управления лесным хозяйством Сибирского федерального округа высадили в Промышленновском лесничестве 750 сеянцев сосны», – отметил начальник департамента лесного комплекса Кузбасса Максим Яковлев.

Он также добавил, что в рамках акции «Сохраним лес» по инициативе кемеровчанина, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Терехова 300 кузбасских кедров были высажены на территории Ржевского мемориала Советскому солдату. Кузбасс предоставил посадочный материал и обеспечил его доставку.

Сегодня в Кузбассе заложили «Лес Победы». В Беловском лесхозе на площади 15 тысяч гектаров высадили 54 тысячи сеянцев сибирской ели. В Гурьевском округе на территории Салаирского заказника высадили почти 5 тысяч молодых елочек на площади 1,2 гектара. Деревья посадили в рамках нацпроекта «Экология». Участниками акции стали местные жители и сотрудники лесничеств.

В Ленинске-Кузнецком для озеленения парка #ВнеГорького выбрали клен, калину, яблоню, березу, рябину, декоративные цветущие кустарники – спирею, дерен, пузыреплодник, рябинник. Также высаживают ели и сосны, а у пруда – молодые ивы. Всего будет высажено более тысячи саженцев деревьев и кустарников.

В Беловском округе более 500 деревьев высадили в селах Каракан, Поморцево, Вишневка, Челухоево, Пермяки и Старопестерево.

В Полысаеве провели озеленение территорий детских садов №2 и №35. Воспитателям и родителям помогали малыши. Потом они будут ухаживать за своими деревьями и расти вместе с ними. Таким образом с самого раннего возраста дети учатся делать мир вокруг красивым и заботиться о нем.