Преподаватель Кузбасского музыкального колледжа Вера Рыжкова и педагог Центральной детской школы искусств Кемерова Светлана Мартынюк вошли в число 150 лучших преподавателей в области музыкального искусства в стране. На присуждение премий претендовали 513 кандидатов из 79 субъектов Российской Федерации: 309 преподавателей детских школ искусств, 138 преподавателей училищ искусств и 66 преподавателей творческих вузов.

«Победа закономерная. В Кузбассе уделяется большое внимание подготовке кадров для отрасли культуры, поддержке талантливых специалистов. Благодаря федеральным программам образовательные учреждения культуры и искусства региона модернизируются, оснащаются музыкальными инструментами, современным оборудованием, учебными материалами. Наш регион по праву может гордиться многоступенчатой системой образования от детского сада до высшей школы. Кузбасс – один из четырех регионов России, в котором действуют филиалы ведущих федеральных образовательных учреждений сферы культуры и искусства», – отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина.

Светлана Мартынюк – ведущий педагог Центральной детской школы искусств Кемерова в области хорового и вокального искусства. Она – бессменный руководитель хора мальчиков «Орфей», который в 2020 году был удостоен почетного звания «Образцовый коллектив».

Вера Рыжкова за время работы в Кузбасском музыкальном колледже подготовила большое число выпускников, которые успешно поступают в ведущие творческие вузы страны, становятся лауреатами престижных конкурсов, таких как Общероссийский конкурс «Молодые дарования России», Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах имени В. Феоктистова, Всероссийский конкурс музыкантов и художников им. А Кенеля, Международный конкурс «Сибириада» и другие. Кроме того, Вера Рыжкова ведет активную концертную деятельность, выступая сольно и в составе оркестров народных инструментов. Является экспертом Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса».