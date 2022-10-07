В ходе Первого международного угольного форума «Угольная отрасль – новые реалии» первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов рассказал об изменениях в ведущем угледобывающем регионе страны.

«Невероятные успехи, я в Кузбассе бывал не раз, вижу, как регион меняется на глазах. Вводятся новые объекты – спорта, здравоохранения, меняется жилищный фонд, дороги. Надо отдать должное команде Сергея Евгеньевича, это достигнуто не благодаря каким-то благоприятным внешним условиям, к примеру, из-за цен на уголь, хотя они тоже сыграли свою роль. Администрация развернула системную работу и не боится рисковать. Мы в прошлый раз говорили, что строительство многих объектов началось в самый сложный период – угольного кризиса, пандемии. Были достаточно большие риски долгостроя, прекращения финансирования. Но Сергей Евгеньевич рискнул и выиграл, а вместе с ним выиграл и регион», – сказал Андрей Белоусов.

Первый заместитель председателя Правительства РФ подчеркнул, что угледобывающая отрасль в настоящее время имеет хорошие перспективы для развития.

«Мы видим, к каким последствиям, прежде всего для Европы, привело решение о том, что уголь надо свернуть: подскочили цены на газ и на альтернативные энергоносители – сначала в три, потом в 4 раза, а сейчас уже относительно предыдущих в 7 раз. Это повлекло за собой рост цен в электроэнергетике, соответственно, свертывание мощностей, ликвидацию рабочих мест в металлургии, вывод мощностей по производству минеральных удобрений – особенно в Европе. Это создало целый ряд проблем для других стран мира, прежде всего связанных с продовольственной безопасностью. Поэтому эксперименты с сокращением потребления угля надо заканчивать, при этом совершенствуя технологии угледобычи и потребления угля», – отметил Андрей Белоусов.

О значении форума для страны рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Очень почетно, что все откликнулись на наше приглашение принять участие в Первом Международном угольном форуме, это свидетельствует об огромном уважении к угольной отрасли. Я считаю, сегодня историческое событие: начиная с 2019 года развернулся мировой кризис угольной отрасли, начали давить на то, что уголь не нужен. Многие страны прогнулись, но Россия устояла. Сегодня Андрей Рэмович Белоусов озвучил важную мысль: угольной промышленности России быть и развиваться. Самое главное – принято важнейшее стратегическое решение, и именно сегодня его озвучили для всех угольщиков», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Напомним, Первый международный угольный форум «Угольная отрасль – новые реалии» проходит в Кузбассе с 6 по 9 октября. Цель форума – создать единую коммуникационную бизнес-площадку международного уровня для диалога власти, бизнеса и науки. Участники смогут продемонстрировать новинки производства, оценить конкурентоспособность выпускаемой продукции, найти инвесторов и партнеров, обменяться опытом с коллегами, обсудить социальные программы.

Полностью программа размещена на сайте форума.