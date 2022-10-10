С 9 по 11 октября в Кемерове выступают молодые музыканты — лауреаты престижных творческих конкурсов. Концерты проходят в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра. Маэстро Мацуев также даст два концерта для кузбасской публики. Помимо этого, специально для учеников музыкальных школ пройдет открытая репетиция.



Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» в этом году впервые проходит в 16 регионах России. Он соединяет на одной сцене юных исполнителей, которые только начинают свой творческий путь, и всемирно известных музыкантов. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.



В рамках фестиваля народный артист России посетил Филиал Центральной музыкальной школы «Сибирский». Осмотрел Камерный и Оркестровый классы, репетитории, комнаты интерната, где проживают иногородние обучающиеся. Денис Мацуев признался, что впечатлен масштабами проекта, современным оборудованием и музыкальными инструментами от лучших мировых производителей.



Прославленный пианист провел творческую встречу с воспитанниками Филиала и рассказал, что сам окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в 1994 году. Он ответил на вопросы ребят и поделился личным опытом успеха, который заключается в каждодневном труде, усердии и любви к избранному пути.



Также Денис Мацуев вручил приглашения в Летнюю творческую школу в Суздале трем юным музыкантам, обучающимся в филиале «Сибирский»: Петру Косицкому (фортепиано), Иллариону Кузьмину (виолончель) и Анастасии Свирковой (флейта). Ребята успешно прошли конкурсные прослушивания и мастер-классы в рамках грантового проекта Президентского фонда культурных инициатив. Всего в отборе приняли участие 30 воспитанников муниципальных ДШИ и филиала «Сибирский».



10 и 11 октября на сцене Концертного зала филармонии пройдут концерты с участием народного артиста России Дениса Мацуева. Вместе с ним выступят Гайк Казазян (скрипка), Борислав Струлев (виолончель), Софья Кипрская (арфа), Екатерина Мочалова (домра), лауреат Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano competition Захар Внутских (фортепиано).

Прямая трансляции одного из концертов пройдет сегодня, 10 октября, на нашем канале в 19:00!