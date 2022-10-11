В Санкт-Петербурге подвели итоги X Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT». Четыре кузбасских проекта названы лучшими среди российских IT-разработок за 2022 год.

«Цифровые сервисы и разработки делают многие процессы, в том числе государственного управления, понятнее, проще и удобнее для жителей. Цифровизация позволяет значительно экономить время, деньги и другие ресурсы. В Кузбассе IT-сфера демонстрирует серьезный потенциал – цифровые технологии активно внедряются не только в госсекторе, но и в различных отраслях экономики. Результаты конкурса подтверждают, что у нас есть хорошие цифровые разработки, которыми мы готовы делиться и с другими регионами. Рассчитываю, что так же активно будем продолжать эту работу, не снижая темпов развития», – отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

Кузбасский проект «Постамат: технология дистанционной книговыдачи» признан лучшим в номинации «Культура». Это новый современный формат библиотечного обслуживания читателей за счет возможности дистанционного заказа и возврата книг. Такой постамат уже установлен для жителей Рудничного района Кемерова на втором этаже ТРЦ «Радуга».

В номинации «Сельское хозяйство» серебряным призером стал проект «Программное обеспечение по управлению землями сельскохозяйственного назначения «Sovhoz.ai» (ПО «Sovhoz.ai»). Цифровая платформа позволяет объединить в рамках единого цифрового пространства данные различных ведомств о землях сельскохозяйственного назначения и принимать на их основе управленческие решения.

В номинации «Здравоохранение» 4-е место занял проект «Центр мониторинга пациентов в тяжелом состоянии». Создание этой технологии в Кузбассе позволило более эффективно реализовывать мероприятия, направленные на снижение смертности среди пациентов реанимационного профиля, а также эффективно использовать ресурсы системы здравоохранения.

Всего в финал вошло 50 проектов из разных городов России. Профессиональное жюри определило финалистов по 14 основным номинациям. Работы оценивали представители федеральных и региональных органов исполнительной власти со всей страны.

Еще один кузбасский проект, модуль «Я – начинающий инвестор», вошел в пятерку лучших по итогам голосования жителей страны и стал лауреатом премии «Народное признание». Она проводится уже в четвертый раз и дает возможность самостоятельно выбрать лучшие электронные сервисы, разработанные для получения государственных услуг. В этом году за право стать лучшим «народным» цифровым сервисом претендовали 84 проекта из 35 регионов страны, в том числе 4 кузбасских проекта.