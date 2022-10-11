В Новосибирске завершились международные соревнования Andrey Yakutov 30th Memorial по киокусинкай. Участие в состязаниях приняли около 800 спортсменов в возрасте от 12 лет и старше из 7 стран и 29 субъектов Российской Федерации. Представители Кузбасса завоевали 8 медалей.

Среди юниоров 16–17 лет у кузбассовцев – 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовых медали. Так, первым в весовой категории до 70 кг стал кемеровчанин Алексей Гузенко (тренер – Сергей Чмуневич), второе место в весовой категории до 70 кг занял Богдан Куприянов из Кемерова (тренер – Роман Исаев). Бронзовые медали в весовой категории до 60 кг и весовой категории 70+ кг завоевали Андрей Шариков (тренер – Роман Исаев) и Вадим Исаков из Кемерова (тренер – Антон Игнатьев).

Бронзовым призером в весовой категории до 40 кг среди юношей 14–15 лет стал Артем Семенчук из Мариинска (тренер – Вадим Кузнецов).

Две медали завоевали кузбасские девушки 12–13 лет. В весовой категории до 45 кг победила Дарья Иванова из Мариинска (тренер – Вадим Кузнецов), второе место в весовой категории до 45 кг заняла кемеровчанка Анастасия Пьянченко (тренер – Анна Кузнецова).

Бронзу среди мальчиков 10–11 лет в весовой категории до 40 кг завоевал Артур Сипин из Мариинска (тренер – Вадим Кузнецов).

По итогам соревнований в общекомандном зачете команда Кузбасса заняла 3-е место, на 2-ом месте – сборная Алтайского края, Новосибирская область заняла 1-ое место.