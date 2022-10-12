По инициативе губернатора Сергея Цивилева в региональный закон «О транспортном налоге» внесены изменения, которые предусматривают льготы контрактников и добровольцев, которые отправились на военную службу с 16 сентября 2022 года, и мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине.

«Отмена транспортного налога – еще одна региональная мера поддержки, которая позволит снизить финансовую нагрузку для семей мобилизованных и контрактников. Получить льготу будет легко. Наши парни защищают государство от неонацизма и не должны переживать, что в их отсутствие у их родных и близких возникнут проблемы. Мы приняли решение, что от этих выплат мобилизованные будут освобождены на два года», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Согласно законопроекту, указанные категории кузбассовцев будут освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы на все транспортные средства.

Семьям не потребуется предоставлять какие-либо документы. Предусмотрен беззаявительный механизм предоставления льготы на основании сведений, которые будут передаваться в налоговые органы департаментом военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса.