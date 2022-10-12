По поручению губернатора Сергея Цивилева была разработана региональная программа развития молочного животноводства до 2035 года, предназначенная для обеспечения Кузбасса продукцией собственного производства. По итогам программы будет создано более 1,3 тыс. рабочих мест.



«Наша задача – вывести Кузбасс на обеспечение собственными ресурсами, в том числе по производству высококачественной молочной продукции. Для этого есть все необходимые мощности, будем развивать современные технологии, создавать новые рабочие места, модернизировать и строить фермы. Со своей стороны продолжим оказывать аграриям всю необходимую поддержку», – отметил Сергей Цивилев.



На данный момент Кузбасс обеспечен молоком собственного производства на 50%. Дефицит дополняется ввозом молочных продуктов из других областей. Средняя молочная продуктивность в сельскохозяйственных организациях продолжает расти и приближается к 6000 кг на 1 корову. Для повышения эффективности предприятиям требуется улучшение условий действующих и строительство новых ферм.



При подготовке программы модернизации сферы животноводства были учтены предложения производителей Кузбасса, ветеринаров, ученых Кузбасской сельскохозяйственной академии.



«Цель программы – создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства региона. Предлагаемые мероприятия направлены на обеспечение условий для повышения производства молока, качества сырья и доходности производителей, создание условий для реализации инвестиционных проектов, повышение квалификации специалистов отрасли животноводства, а также повышение эффективности государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. К 2035 году планируется повысить уровень самообеспеченности региона молоком до 80%», – доложил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.



В результате реализации программы дополнительный объем производства молока составит 159 тысяч тонн. Будет создано 1389 высокопроизводительных рабочих мест. Региональный бюджет дополнительно получит 7,7 миллиарда рублей.



На модернизацию действующих молочных ферм – замену оборудования и технологий содержания, доения и кормления, замену поголовья на более высокопродуктивное – потребуется 450 млн рублей. Возмещение затрат на создание новых коровников составит 1 млрд 650 млн рублей. До 2035 года планируется построить 9 современных комплексов с высокопродуктивным поголовьем не менее, чем на 1000 коров каждый. На строительство из областного бюджета будет направлено 1 млрд 580 млн рублей, на закупку поголовья – 1 млрд 620 млн рублей.



Все это планируется сделать в рамках программы государственной поддержки агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса. Дополнительные расходы бюджета с 2023 по 2035 годы составят 5,3 млрд рублей.