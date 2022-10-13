Руководство Международного аэропорта им. А.А. Леонова в Кемерове, входящего в холдинг «НОВАПОРТ», объявило тендер на проектирование аэропортового комплекса в поселке Шерегеш. В дальнейшем планируется, что оператор кемеровского аэропорта выступит заказчиком работ по строительству аэровокзала в Шерегеше.

«Развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» – одно из приоритетных направлений в сфере туристической отрасли не только Кузбасса, но и России: к нам приезжают внутренние туристы и зарубежные. Им необходимо обеспечить максимально комфортные условия и транспортную доступность. В настоящее время ближайший аэропорт находится в Новокузнецке – это 180 километров от Шерегеша. Для максимально эффективной работы, увеличения его посещаемости мы приняли решение построить современный аэропорт в непосредственной близости от курорта», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Согласно техническому заданию, аэропортовый комплекс будет состоять из взлетно-посадочной полосы, зданий и сооружений, предназначенных для приема и отправки воздушных судов, аэровокзала, привокзальной площади и современной инфраструктуры. Воздушная гавань будет работать круглогодично и круглосуточно.

Планируется, что площадь аэровокзала составит 4 000 – 5 000 кв. м и будет рассчитана на пассажиропоток в 200 тысяч человек в год. Объект предусматривает создание точек общепита, магазинов, здравпункта, комнаты матери и ребенка. Также проект должен включать привокзальную площадь, подъездные пути, внутренние проезды, парковочные пространства, благоустройство и озеленение.

Срок проектирования – не более 18 месяцев, включая время на положительное заключение государственной экспертизы по материалам инженерных изысканий, проектной, сметной документации, полный пакет тендерной документации, необходимой для проведения конкурсных мероприятий по выбору генерального подрядчика.

Начальная максимальная цена контракта на проектирование составляет 401 млн рублей. Заявки на электронный аукцион принимаются до 8 ноября.

Инвестор проекта – аэропортовый холдинг «НОВАПОРТ», уже развивающий в Кузбассе Международный аэропорт Кемерово им. А.А. Леонова. Это крупнейшая в России сеть периферийных аэропортов. Холдинг владеет и управляет контрольными пакетами акций в 21 региональном аэропорту, занимается стратегическим управлением сети авиагаваней, реализует комплексные программы развития, выводящие инфраструктуру на качественно иной уровень.