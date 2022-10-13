В селах Поперечное и Верх-Тайменка Юргинского муниципального округа открылись модульные современные ФАПы. Благодаря этому 900 жителей получают качественную медицинскую помощь в комфортных условиях.

«Мы продолжаем реализовывать программу модернизации первичного звена нацпроекта “Здравоохранение”. Устанавливаем ФАПы в небольших населенных пунктах, чтобы жители Кузбасса, вне зависимости от удаленности от областных и районных клиник, имели равные возможности в получении первичной и профилактической медпомощи рядом с домом. Новые медпункты приходят на замену устаревшим зданиям. Теперь здесь обеспечены условия и для пациентов, и для работы специалистов», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В новых ФАПах есть кабинеты для первичного приема и процедур, комната хранения лекарств, гардероб, санузел, кладовка, имеется холодное и горячее водоснабжение, отопление, кондиционер. Для оказания плановой и экстренной медицинской помощи в арсенале фельдшеров есть все необходимое оборудование: дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, аппараты для проведения экспресс-анализов крови на сахар и холестерин, спиротесты, кислородные концентраторы, тонометры для измерения внутриглазного давления.

Кроме того, для транспортировки малоподвижных пациентов предусмотрены носилки, спинальные щиты с устройством для фиксации головы, шины для иммобилизации при травмах. Для новорожденных есть одеяла с подогревом.

Чтобы привлечь на работу в фельдшерско-акушерские пункты молодых специалистов, в Кузбассе действует программа «Земский фельдшер». Благодаря ее реализации в 2019 году трудоустроено 13 специалистов, в 2020 году – 32, в 2021 году – 47 человек.

Участница программы «Земский фельдшер» села Верх-Тайменка Анастасия Жилкина работает в ФАПе два года.

«Я всегда хотела стать медиком, чтобы помогать людям, поэтому и поступила в медицинский. В селе работать нетрудно – всех жителей помню по именам, знаю, что их беспокоит. Выплата, которую я получила по программе, очень выручила. Планирую вложить ее в покупку жилья», – рассказала фельдшер.

В модульном пункте жителям будут оказывать не только плановую и экстренную помощь. Пациенты смогут пройти диспансеризацию, получить вакцину против гриппа, клещевого энцефалита, купить необходимые лекарства, выписать листок нетрудоспособности. При необходимости ФАП будут посещать узкие специалисты Юргинской городской больницы.

Также в зданиях есть высокоскоростной интернет, что позволит фельдшерам проводить телемедицинские консультации с ведущими областными специалистами для обсуждения состояния пациента. Фельдшерско-акушерские пункты оснащены пандусами, кнопками вызова персонала, имеются таблички Брайля, что делает их доступными для маломобильных групп населения.