Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Кузбассе одобрено межведомственной рабочей группой по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах на заседании, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«В Кузбассе последовательно создаются возможности для того, чтобы каждый предприниматель мог комфортно и без лишней бюрократии развивать свой бизнес. Сегодняшние экономические условия требуют от власти дополнительных мер поддержки бизнеса. Новая особая экономическая зона будет располагаться в северной агломерации Кузбасса, обладающей рядом преимуществ. Здесь в должной мере обеспечена транспортная, логистическая и энергетическая инфраструктура. Она находится в непосредственной близости к ключевому железнодорожному узлу, который связывает Кузбасс с европейскими и дальневосточными регионами России, странами азиатско-тихоокеанского региона», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Особая экономическая зона «Кузбасс» общей площадью 628,8 га появится на территории двух муниципальных образований – в городе Кемерово и на территории Топкинского округа. Обе площадки находятся в непосредственной близости от железнодорожных станций, трассы P-255 «Сибирь» и будущего обхода Кемерова, что позволит резидентам беспрепятственно использовать транспортную инфраструктуру, получать сырье и отгружать произведенную продукцию в другие регионы и страны. Ожидаемым эффектом будет привлечение финансов, создание новых рабочих мест и рост налоговых отчислений потенциальных резидентов. Объем инвестиций потенциальных резидентов составляет порядка 92,8 млрд рублей, будет создано не менее 1,2 тыс. новых рабочих мест.

На западе города Топки с нуля будет построена вся необходимая инфраструктура для размещения производств с универсальной специализацией. Для этого в 2023 году Кузбасс получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1,2 млрд рублей. Заявка региона уже одобрена Правительственной комиссией по региональному развитию. Сейчас осуществляются работы по проектированию объектов.

В Топкинском муниципальном округе планируется реализация четырех инвестиционных проектов, крупнейшие из них – предприятие по переработке зерна амаранта стоимостью 11,2 млрд рублей (ООО НПХ «АмарантАгро») и строительство завода по производству извести стоимостью 4,3 млрд рублей (АО «ХК «Сибцем»). Также будут созданы проекты в медицинской и пищевой отраслях.

Площадка будущей ОЭЗ в Кемерове уже обеспечена необходимой инфраструктурой для новых инвестиционных проектов в химической промышленности. Здесь планируется расширение производства минеральных удобрений. Будет создано два инвестиционных проекта, крупнейший из них – производство аммиака и гранулированного карбамида стоимостью 76 млрд рублей (ООО «Азот-2»).

Кроме того, на совещании межведомственной рабочей группой принято решение о включении всех четырех кузбасских территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в специальный реестр, дающий право их резидентам применять пониженные тарифы страховых взносов до конца срока действия ТОСЭР.

Напомним, в августе 2021 года Президент РФ поручил Правительству продлить до конца 2024 года период, в течение которого плательщики страховых взносов, приобретая статус резидента ТОСЭР, получают налоговые льготы в виде права на уплату пониженной ставки. Необходимые документы разработаны и приняты. Правительством РФ определены критерии оценки ТОСЭР, дающие право на льготы. Один из них предусматривает, что в регионе с такими зонами объем добычи угля должен составлять более 100 млн тонн в год. Под этот критерий попадают все кузбасские ТОСЭР.

«Статус резидента ТОСЭР позволяет компаниям получать налоговые льготы, а сэкономленные средства направлять в производство, развиваться динамично и чувствовать себя комфортно даже на этапе стартапа. Это дает возможность открывать в Кузбассе больше производств, создавать новые рабочие места», – подчеркнул Сергей Цивилев.

В Кузбассе на сегодняшний день действуют четыре территории с льготным налоговым режимом: «Юрга», Анжеро-Судженск», «Новокузнецк» и «Прокопьевск». На сегодняшний день в реестре резидентов этих территорий – 47 организаций. За весь период функционирования ТОСЭР в Кузбассе резидентами в экономику региона вложено 7,6 млрд рублей инвестиций, создано порядка 3 тыс. новых рабочих мест. Период функционирования всех ТОСЭР Кузбасса продлен до конца 2030 года.