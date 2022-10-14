Сергей Цивилев провел заседание комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Энергетика», посвященное кадровому обеспечению функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса. Мероприятие прошло в рамках Российской энергетической недели. В совещании принял участие помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин.

Губернатор Кузбасса рассказал об опыте взаимодействия вузов и предприятий для обучения шахтерским специальностям в регионе.

«Образование должно стать основным драйвером развития технологий, именно от обучения зависит, насколько высококлассным будет специалист. Вузы Кузбасса активно взаимодействуют с предприятиями: открывают новые направления подготовки в соответствии с потребностью компаний, заключают с работодателями долгосрочные договоры о практической подготовке студентов, проводят профильные олимпиады, презентации и мастер-классы. Угольные компании Кузбасса организуют встречи со школьниками старших классов, проводят экскурсии на угольные предприятия, совместно с вузами проводятся дни открытых дверей», – рассказал Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса отметил, что в регионе введена программа трудовой мобилизации. В соответствии с ней вакансии, которые временно освободили мобилизованные кузбассовцы, займут студенты профильных вузов и ссузов. Действует электронная платформа центра опережающей профессиональной подготовки, где предприятия могут разместить информацию, какие компетенции им нужны. Для них специализированно разрабатывается программа обучения.

Кроме того, на заседании обсудили, что можно сделать для популяризации профессий ТЭК среди выпускников образовательных организаций, а также повышение квалификации кадров.

С докладами о кадровом обеспечении функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса в рамках заседания выступили статс-секретарь – заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, первый заместитель главы Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков, первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ПАО «Россети» Андрей Муров, директор по управлению персоналом АО «СУЭК» Павел Князев, председатель Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе Павел Иванов, и. о. директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Татевик Карабекян, ректор Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» Николай Рогалев, ректор Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов и ректор Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева Алексей Яковлев.

По итогам заседания будет подготовлен протокол, все предложения рассмотрят профильные ведомства.